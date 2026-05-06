Wie gefährlich ist das Hantavirus auf einem Kreuzfahrschiff?

Berlin (dpa) - Auf einem kleinen niederländischen Kreuzfahrtschiff ist das Hantavirus aufgetreten. Die «Hondius» war in Argentinien zu einer Atlantik-Kreuzfahrt aufgebrochen. Wie gefährlich ist das Virus?

Was unterscheidet das aufgetretene Andesvirus von unseren Hantaviren?

Es gibt mehrere Typen von Hantaviren, auch in Deutschland. Sie werden meist durch Staub übertragen, der mit Ausscheidungen von Nagetieren kontaminiert ist. Ein großer Teil der Hantavirus-Infektionen in Deutschland verläuft laut Robert Koch-Institut (RKI) symptomlos oder mit unspezifischen Symptomen. Die Viren können aber auch mit Blutungen einhergehendes Fieber und Nierenschäden auslösen.

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Eine relevante Mensch-zu-Mensch-Übertragung gebe es bei den meisten Hantaviren nicht, sagte Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) in Hamburg. «Eine wichtige Ausnahme ist jedoch das südamerikanische Andesvirus. Für dieses Hantavirus ist eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung bei engem Kontakt beschrieben.»

Es gehört zu einer Gruppe von Hantaviren, deren Infektion etwa zu Übelkeit, Erbrechen, Husten und einer Lungenerkrankung führen kann. Hantavirus-Infektionen haben laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Asien und Europa eine Sterblichkeit von unter 1 bis 15 Prozent, in Amerika jedoch von bis zu 50 Prozent.

Die Zahl der bundesweit übermittelten Hantavirus-Erkrankungen variiert laut RKI von Jahr zu Jahr sehr stark. Die durchschnittliche jährliche Zahl der Neuerkrankungen lag demnach zwischen 2010 und 2019 bei 1,3 Fällen pro 100.000 Einwohner - 0,2 für 2013 und 3,5 für 2012.

Wie groß ist das Risiko, dass sich weitere Leute infiziert haben?

Es sei durchaus möglich, dass sich weitere Menschen infiziert haben, sagte Schmidt-Chanasit. «Hantavirus-Erkrankungen haben eine Inkubationszeit, die je nach Virus und Exposition mehrere Tage bis Wochen betragen kann. Deshalb können weitere Fälle auch zeitverzögert auftreten.»

Der Virologe sieht zwei Szenarien der Infektionsquelle: «Erstens könnten sich eine oder mehrere Personen bereits in Argentinien oder im südamerikanischen Expositionsgebiet infiziert und das Virus an Bord gebracht haben. Zweitens sei auch eine Infektion durch Nagetiere an Bord oder durch kontaminierte Lebensmittel, Lagerbereiche, Kabinen, Oberflächen oder Staub denkbar – «etwa wenn Mäuse oder Ratten das Schiff beziehungsweise Vorratsbereiche besiedelt haben».

Für die Weltbevölkerung ist das Risiko laut WHO gering. «Für Personen an Bord oder enge Kontaktpersonen ist die Situation jedoch anders zu bewerten, weil sie möglicherweise dieselbe Expositionsquelle oder engen Kontakt zu Erkrankten hatten», erklärte Schmidt-Chanasit.

Ist der Fall ungewöhnlich?

«Das ist ein außergewöhnliches Infektionsgeschehen, das man in dieser Form auf einem Kreuzfahrtschiff nicht erwarten würde», sagte Schmidt-Chanasit.

«Dieser Ausbruch von Hantavirus-Infektionen deutet nicht auf ein generelles Risiko im Zusammenhang mit Kreuzfahrten hin, sondern spiegelt ein lokal begrenztes, situationsbedingtes Expositionsereignis wider», teilte das Global Virus Network (GVN) mit, ein Zusammenschluss von Forschungseinrichtungen und Organisationen mit Expertise zu Viruserkrankungen.

«Das Hantavirus ist primär eine Umweltinfektion, und selbst in seltenen Fällen der Übertragung von Mensch zu Mensch verhält es sich nicht wie ein hoch ansteckendes Atemwegsvirus», sagte Scott Weaver von der University of Texas Medical Branch (USA).

Sind Kreuzfahrten generell gefährdet für Infektionsketten?

Die am häufigsten gemeldeten Krankheiten auf Kreuzfahrtschiffen betreffen nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC Magen-Darm-Infektionen (30 bis 40 Prozent), etwa durch das Norovirus, Verletzungen durch Ausrutschen, Stolpern oder Stürzen (12 bis 18 Prozent) und Atemwegsinfektionen, darunter Grippe und Corona (10 Prozent).

«Das größte Problem, was Infektionen an Bord betrifft, ist das Norovirus», sagte Christian Ottomann, Gründer der Schiffsarztbörse, die Ärzte und Ärztinnen für Einsätze auf hoher See und Flüssen vermittelt. Dieses Magen-Darm-Virus übertrage sich durch Schmierinfektion. «Fast immer infizieren sich Passagiere damit während eines Landgangs und bringen den Erreger dann mit an Bord.»

Im Zeitraum von 2006 bis 2019 sind laut CDC die gemeldeten Raten von Magen-Darm-Erkrankungen bei Passagieren auf Kreuzfahrten pro 100.000 Reisetage um rund die Hälfte gesunken. In den ersten Monaten des Jahres 2025 gab es global allerdings ungewöhnlich viele Norovirus-Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen.