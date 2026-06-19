Trump-Projekt

Wieder Wirbel um Washingtons Pool

US-Präsident Trump wollte das Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial blau machen. 14 Millionen Dollar später ist das Prestigeobjekt stattdessen grün – und die Renovierung löst sich wortwörtlich auf.

Im Reflecting Pool löst sich Farbe. Foto: Gent Shkullaku/ZUMA Press Wire/dpa
Im Reflecting Pool löst sich Farbe.

Washington (dpa) - Nächste Posse beim berühmten Wasserbecken in der US-Landeshauptstadt Washington? Nur wenige Tage nach Abschluss einer millionenschweren Sanierung hat sich Medienberichten zufolge Material im «Reflecting Pool» gelöst. Dabei handele es sich um die Farbe auf dem Boden, die das Becken nach dem Wunsch von US-Präsident Donald Trump blau färben sollte, berichteten unter anderem die «Washington Post» sowie die US-Sender CNN und ABC News. Warum sich die Farbe genau löste, war zunächst unklar.

Trump hatte die Anlage für rund 14,2 Millionen US-Dollar (etwa 12,4 Millionen Euro) renovieren lassen. Im Zuge der Sanierung wurde der Boden mit einer dunkelblauen Beschichtung versehen, die Trump als «amerikanisches Flaggenblau» bezeichnete. 

Daraus wurde allerdings zunächst nichts: In den vergangenen Tagen färbte sich das Wasser aufgrund von Algen grün. Um dagegen anzugehen, hatten Parkmitarbeiter laut ABC News Wasserstoffperoxid in das Wasser gekippt. 

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Die Arbeiten am Reflecting Pool werden wohl doch aufwendiger als gedacht. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Die Arbeiten am Reflecting Pool werden wohl doch aufwendiger als gedacht.

Das Gewässer ist vergleichsweise flach, liegt in der prallen Sonne und erwärmt sich im Sommer stark. Bereits nach einer früheren Generalüberholung waren binnen weniger Wochen erneut Algen aufgetreten. Ein neues Wasseraufbereitungssystem soll das Becken künftig algenfrei halten.

Sanierung hat politische Brisanz

Die jüngste Sanierung hatte zuvor auch politisch für Diskussionen gesorgt. US-Medien berichteten, dass die Regierung die Aufträge ohne Ausschreibung an ausgewählte Unternehmen vergeben habe. Die Regierung begründete dies mit Zeitdruck vor den Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten.

Der Pool gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen der US-Hauptstadt. Das rund 600 Meter lange Wasserbecken liegt zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument. Es bildete auch die Kulisse, vor der Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. 1963 seine berühmte Rede «I Have a Dream» hielt.

Die jetzigen Renovierungsarbeiten sollten rechtzeitig vor den Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten am 4. Juli abgeschlossen werden.

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