Wolfsnachwuchs

Wieder Wolfsrudel in Baden-Württemberg

Nach Jahren ohne Rudel streunt jetzt wieder eine Wolfsfamilie durch den Nordschwarzwald. Ein Welpe ist gesichtet worden.

Es gibt wieder Wolfsnachwuchs in Baden-Württemberg. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Es gibt wieder Wolfsnachwuchs in Baden-Württemberg. (Archivbild)

Seebach/Forbach (dpa) - In Baden-Württemberg tapst wieder mindestens ein Welpe durch den Schwarzwald - und damit gibt es ein neues Wolfsrudel. Mehr als zwei Jahre nach dem Tod des damals einzigen Welpen auf einer Straße am Schluchsee sei am 17. September wieder ein kleiner Wolf in der Gemeinde Baiersbronn abgelichtet worden. «Dieser konnte zweifelsfrei als Wolfswelpe bestätigt werden», teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg mit. Welches Geschlecht der junge Wolf hat und ob es weitere Welpen gibt, ist aktuell nicht bekannt.

Wolfseltern streunten seit Monaten gemeinsam herum

Im Südwesten streunte zuvor schon seit einiger Zeit im Nordschwarzwald ein Wolfspaar herum - es sind die mutmaßlichen Eltern des Welpen: eine erst seit kurzem ansässige Wölfin und ihr Partner, der Rüde GW852m. Experten wie Micha Herdtfelder von der FVA hatten es schnell für sehr wahrscheinlich gehalten, dass die Verpaarung geklappt hatte. «Wildbiologisch gesehen klappt eine Verpaarung zwischen Wölfen meistens», hatte er gesagt. Die Wölfin war früheren Angaben zufolge vermutlich im Februar oder März trächtig geworden, die Tragezeit beträgt um die 60 Tage. 

Es gab schon früher ein Rudel im Südwesten 

In der Vergangenheit war die Zahl der sesshaften Wölfe in Baden-Württemberg höher. Einige wanderten ab oder wurden überfahren. Ein Rudel aber hatte es nicht mehr gegeben, seit der einzig lebende Welpe Ende 2023 in der Nähe des Schluchsees überfahren wurde. Im April danach starb das Muttertier bei einem Auto-Unfall nahe Lenzkirch. Es war trächtig mit mehreren Welpen. Weibchen für möglichen Nachwuchs gab es danach länger nicht mehr im Südwesten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wölfe sind vor mehr als 20 Jahren wieder in Deutschland aufgetaucht; ihre Zahl nimmt seither kontinuierlich zu.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neues Wolfsrudel im Südwesten - Welpe tappt in Fotofalle
Wolfsnachwuchs

Neues Wolfsrudel im Südwesten - Welpe tappt in Fotofalle

Nach Jahren ohne Rudel streunt jetzt wieder eine Wolfsfamilie durch den Nordschwarzwald. Ein Welpe ist gesichtet worden.

vor 25 Minuten

Bald ein Rudel? - Warten auf Wolfswelpen im Sommer
Wildtiere

Bald ein Rudel? - Warten auf Wolfswelpen im Sommer

Im Nordschwarzwald könnten bald junge Wölfe tapsig durch den Wald tollen – doch bis zu den ersten Bildern müssen sich Beobachter noch gedulden. Was Experten über das neue Wolfspaar verraten.

08.04.2026

Wölfin im Südwesten bestätigt – Rudelbildung möglich
Tiere

Wölfin im Südwesten bestätigt – Rudelbildung möglich

Nach dem Nachweis einer Wölfin im Südwesten könnte sich erstmals wieder ein Wolfsrudel in Baden-Württemberg bilden. Was Experten zur Entwicklung sagen.

01.04.2026

Foto zeigt zwei Wölfe - Bald neues Rudel im Südwesten?
Tote Tiere

Foto zeigt zwei Wölfe - Bald neues Rudel im Südwesten?

Zwei Wölfe gemeinsam vor der Fotofalle – im Nordschwarzwald wächst die Spannung. Gibt es in Baden-Württemberg bald das erste neue Rudel seit Jahren?

16.12.2025

Ministerium: Wolf bei Donaueschingen ist sesshaft
Wildtiere

Ministerium: Wolf bei Donaueschingen ist sesshaft

Baden-Württemberg ist nicht gerade ein Wolfsland. Nun gibt es einen weiteren Stammgast in den Südwest-Wäldern. Und ein neues Territorium.

22.05.2025