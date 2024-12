Wind, Regen und Schnee zum Wochenende

Offenbach (dpa) - Zeitweise geschlossene Weihnachtsmärkte in Köln und Behinderungen im Flugverkehr in Amsterdam: Während am Freitag noch starke Winde in Europa für einige Einschränkungen gesorgt haben, bleibt es am Wochenende zwar windig - jedoch deutlich weniger als zuvor. Der Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) fasste das Wetter so zusammen: «Bis Montag kaum Sonne und windig. Dazu zunächst recht mild und immer wieder Regen, Schnee meist nur im höheren Bergland.»