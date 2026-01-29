Sportartikel

Adidas gibt Rekordumsatz bekannt

Die Geschäfte für die Drei-Streifen-Marke liefen im vergangenen Jahr überraschend gut - ungeachtet externer Turbulenzen.

Der Sportartikelkonzern Adidas hat für das abgelaufene Jahr 2025 einen Rekordumsatz bekanntgegeben. (Archivbild) Foto: Christophe Gateau/dpa
Der Sportartikelkonzern Adidas hat für das abgelaufene Jahr 2025 einen Rekordumsatz bekanntgegeben. (Archivbild)

Herzogenaurach (dpa) - Der Sportartikelkonzern Adidas hat im vergangenen Jahr so viel Umsatz erwirtschaftet wie nie zuvor. Die Einnahmen stiegen währungsbereinigt um 13 Prozent auf 24,811 Milliarden Euro, teilte Adidas in Herzogenaurach auf der Grundlage vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen mit. Das Betriebsergebnis kletterte demnach 2025 um mehr als 700 Millionen Euro auf 2,056 Milliarden Euro. Endgültige Geschäftsergebnisse für 2025 sollen am 4. März veröffentlicht werden. Dann soll auch eine Prognose für das laufende Jahr bekanntgegeben werden. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Ich bin wieder sehr stolz auf das, was unsere Teams erreicht haben», sagte Vorstandschef Björn Gulden. Trotz vieler externer Turbulenzen wie der US-Zollpolitik und ungünstiger Währungseffekte sei auch im vierten Quartal ein zweistelliges Wachstum gelungen. Das vergangene Jahr sei für Adidas viel besser verlaufen, als zu Beginn des Jahres geplant und erwartet. 

Allein im vierten Quartal legte das Betriebsergebnis von 57 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 164 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz stieg in dem Drei-Monats-Zeitraum von 5,97 auf 6,10 Milliarden Euro. Die Bruttomarge kletterte um einen Prozentpunkt auf 50,8 Prozent. Analysten hatten beim Gewinn mit weniger und bei den Erlösen mit mehr gerechnet. 

Im nachbörslichen Geschäft legte die Adidas-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zwei Prozent zu. Dies dürfte auch dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm geschuldet sein. Das Unternehmen will ab Anfang Februar für bis zu eine Milliarde Euro eigene Anteilscheine zurückerwerben. Die Papiere sollen anschließend eingezogen werden, was den rechnerischen Gewinn je Aktie erhöht. Adidas erwartet im laufenden Jahr einen starken Barmittelzufluss, was das Programm möglich mache.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Starker Jahresauftakt für Adidas sorgt für Plus im Dax
Sportartikel

Starker Jahresauftakt für Adidas sorgt für Plus im Dax

Adidas legt überraschend Zahlen vor. Die Reaktion am Aktienmarkt folgt prompt.

24.04.2025

Adidas nach starkem Quartal «mittelfristig zuversichtlich»
Sportartikel

Adidas nach starkem Quartal «mittelfristig zuversichtlich»

Nach starken Quartalszahlen sieht sich Adidas für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Besonders das Wachstum in zwei bestimmten Weltregionen verschafft dem Unternehmen Rückenwind.

29.10.2024

Adidas erhöht Jahresprognose erneut
Sportartikel

Adidas erhöht Jahresprognose erneut

Die Geschäfte bei Adidas laufen schon länger gut. Auch das dritte Quartal lag über den Erwartungen, die nun auch für das Gesamtjahr nach oben angepasst werden.

15.10.2024

Sportartikel-Konzern Nike schwächelt
Umsatz sinkt

Sportartikel-Konzern Nike schwächelt

Der Adidas-Konkurrent Nike kämpft mit Problemen. Unter anderem ging der Plan, auf Direktverkäufe zu setzen, nach hinten los. Ein neuer Chef soll es jetzt richten.

01.10.2024

Sportartikel

Adidas stellt Abverkauf von Yeezy-Restbeständen vorerst ein

Adidas hadert weiter mit der Trennung vom Skandal-Rapper Kanye West. Dessen Modelinie ist zum Teil abverkauft. Wachsende Geschäfte erhofft sich Konzernchef Gulden von Retro-Produkten.

08.11.2023