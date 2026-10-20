Sportartikel

Adidas schraubt Prognose nach Rekord-Quartal nach oben

Adidas ist in der Erfolgsspur. Die Drei-Streifen-Marke setzte noch nie so viel in einem Quartal um wie zuletzt und legte auch beim Ergebnis kräftig zu.

Der Sportartikelhersteller Adidas meldet Rekordergebnisse (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa
Der Sportartikelhersteller Adidas meldet Rekordergebnisse (Symbolbild).

Herzogenaurach (dpa) - Nach Rekordergebnissen im dritten Quartal hat der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller Adidas seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 nach oben geschraubt. Das Betriebsergebnis werde um rund 100 Millionen Euro höher liegen als ursprünglich prognostiziert und 2,5 Milliarden Euro statt der bisher angepeilten 2,3 Milliarden Euro erreichen, teilte Adidas in Herzogenaurach mit. Dazu beitragen werde auch eine Rückerstattung von US-Zöllen in Höhe von rund 200 Millionen Euro.

Das dritte Quartal verlief den Angaben zufolge für Adidas außerordentlich erfolgreich. «Wir haben mit 7,252 Milliarden Euro den höchsten Umsatz erzielt, den wir je in einem Quartal hatten, und mit 1,008 Milliarden Euro auch das höchste Betriebsergebnis», sagte Adidas-Konzernchef Bjørn Gulden. Dies bedeutet ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahresquartal um neun Prozent, beim Betriebsergebnis (EBIT) verzeichnete Adidas sogar einen Anstieg um 37 Prozent. 

Adidas will seine endgültigen Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres am 29. Oktober vorstellen.

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