«Skynest»

Air New Zealand führt Etagenbetten für Economy-Gäste ein

Fliegen wie ein Business-Passagier – aber in der Holzklasse: Air New Zealand will mit Schlafkojen Langstreckenflüge revolutionieren. Welche Regeln gelten?

Das «Skynest» ermöglicht es auch in der Economy-Klasse, auf langen Stecken Schlaf zu finden. Foto: -/Air New Zealand/dpa
Das «Skynest» ermöglicht es auch in der Economy-Klasse, auf langen Stecken Schlaf zu finden.

Auckland (dpa) - Mitten im Flug schlafen wie in einem kleinen Kokon – und das als Economy-Passagier: Die Fluggesellschaft Air New Zealand will genau das möglich machen und bringt Liege-Kojen für Langstreckenflüge an den Start. Das «Skynest»-Konzept gilt als weltweit einzigartig und soll das Reisen auf extrem langen Strecken deutlich angenehmer machen. 

Ab dem 18. Mai 2026 können Passagiere die Schlafplätze für ausgewählte Langstreckenflüge buchen, eingesetzt werden sie ab November. Herzstück sind sechs übereinander angeordnete Schlafkabinen, die zwischen Economy und Premium Economy in einer Boeing 787-9 Dreamliner eingebaut sind. 

Das «Skynest» ist eine Art Etagenbett mitten in der Boeing 787-9 Dreamliner. Foto: -/Air New Zealand/dpa
Das «Skynest» ist eine Art Etagenbett mitten in der Boeing 787-9 Dreamliner.

Frische Bettwäsche - ohne Krümel

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Die Kojen verfügen über Matratzen in voller Länge, frische Bettwäsche, Vorhänge für Privatsphäre sowie gedämpftes Licht, Belüftung und Ladeanschlüsse. Auch gibt es ein Kit mit Schlafmaske und Ohrstöpseln. Gleichzeitig gelten Regeln: Essen und Krümeln sind nicht erlaubt, ebenso die gemeinsame Nutzung durch mehrere Personen.

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Die Airline betonte, dass das System über Jahre entwickelt und mit mehr als 200 Testpersonen erprobt worden sei. Firmenchef Nikhil Ravishankar verweist auf die besondere Lage Neuseelands: Für ein abgelegenes Land sei die Qualität der Reise entscheidend. Mehr Komfort könne dazu beitragen, dass Reisende lange Flugzeiten eher akzeptieren.

Die Betten sind für jeweils vier Stunden buchbar. Foto: -/Air New Zealand/dpa
Die Betten sind für jeweils vier Stunden buchbar.

«Skynest» zunächst für die Strecke Auckland–New York

Passagiere benötigen weiterhin einen regulären Sitzplatz, können aber zusätzlich eine vierstündige Schlafphase buchen. Diese Zeitfenster seien bewusst an natürliche Schlafzyklen angepasst, damit sich Reisende ausruhen könnten, ohne abrupt geweckt zu werden, betonte die Airline. Buchbar ist das «Skynest» zunächst für die Strecke Auckland–New York – mit rund 17 Stunden eine der längsten Flugverbindungen der Welt.

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