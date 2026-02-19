Flugzeugbau

Airbus erwartet Auslieferungsrekord

Nach Qualitätsproblemen im Vorjahr will Airbus 2026 mehr Jets ausliefern als je zuvor. Welche Zahlen der Hersteller jetzt vorlegt.

Nach Qualitätsproblemen: Airbus mit ehrgeizigen Zielen Foto: Malin Wunderlich/dpa
Nach Qualitätsproblemen: Airbus mit ehrgeizigen Zielen

Toulouse (dpa) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will im laufenden Jahr so viele Jets an seine Kunden übergeben wie nie zuvor. Nach dem schwierigen Produktionsausbau der vergangenen Jahre plant Vorstandschef Guillaume Faury nun die Auslieferung von rund 870 Verkehrsflugzeugen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Damit würde er seinen Rekord von 863 Jets aus dem Jahr 2019 übertreffen, den er seit der Corona-Krise nicht annähernd wieder erreicht hatte.

Im vergangenen Jahr steigerte Airbus den Umsatz um sechs Prozent auf 73,4 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Überschuss von rund 5,2 Milliarden Euro, fast ein Viertel mehr als im Vorjahr. Mit den Gewinnzahlen übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. 

Gegen Ende vergangenen Jahres hatten Qualitätsprobleme an Rumpfverkleidungen Airbus gebremst. Der Hersteller musste hunderte Jets überprüfen und lieferte deshalb statt der ursprünglich geplanten 820 Maschinen nur 793 Flugzeuge an seine Kunden aus.

