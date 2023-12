Aktienhandel vor Weihnachten träge - Dax fast unverändert

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Freitag zum Start des letzten Handelstages vor den Feiertagen kaum vom Fleck gekommen. Nach einer Woche mit überschaubaren Umsätzen gingen es die Anleger auch kurz vor Weihnachten ruhig an. In den ersten Minuten trat der deutsche Leitindex mit minus 0,06 Prozent bei 16.678,04 Punkten nahezu auf der Stelle.