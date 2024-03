Aktivität in Chinas herstellendem Gewerbe gestiegen

Peking (dpa) - Chinas verarbeitendes Gewerbe blickt nach trüben Monaten wieder optimistischer auf die Geschäftslage. Im März stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 50,8 Punkte und damit um 1,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistikamt in Peking am Sonntag mitteilte.

Nach der strikten «Zero Covid»-Politik strebt Chinas Regierung einen wirtschaftlichen Aufschwung an. Doch die zweitgrößte Volkswirtschaft kühlt sich das zweite Quartal in Folge ab.

Die Einkaufsmanager in Chinas Industriebetrieben sind weiter wenig optimistisch. Eine wichtige Marke für Wachstum scheint in weiter Ferne zu liegen. Das könnte auch mit einem Feiertag zu tun haben.

Im März hatte die Regierung beim jährlichen Volkskongress ein Wachstumsziel von ungefähr fünf Prozent ausgegeben, was manche Beobachter in Anbetracht der wirtschaftlichen Verfassung als ambitioniert betrachteten. Um die Kreditvergabe anzukurbeln, hatte Peking im Bankensystem frisches Geld zur Verfügung gestellt. Zudem will die Regierung Investitionen in Infrastrukturprojekte fördern und Mittel bereitstellen, damit Verbraucher und Firmen alte Produkte mit neuen ersetzen.