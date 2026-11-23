Essen (dpa) - Knapp 60 Jahre nach dem Tod des Großindustriellen Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907-1967) untersucht eine neue Studie sein Verhältnis zum Nationalsozialismus. Auftraggeberin des Forschungsprojekts ist die gemeinnützige Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Sie verwaltet seit 1968 das Privat- und Firmenvermögen des Unternehmers. Die Studienergebnisse sollten am Montagabend in Essen im Rahmen einer Vortragsveranstaltung vorgestellt werden. Als Buch zusammengefasst sollen sie dann auch kostenlos im Internet verfügbar sein.

Alfried Krupp hatte 1943 als Alleininhaber die Stahl- und Rüstungsfirma Krupp übernommen. Nach dem Krieg wurde er 1948 in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen wegen Plünderung und Sklaverei zu zwölf Jahren Haft und zur Einziehung seines Vermögens verurteilt. Unter anderem hatte sein Unternehmen während des Krieges mehr als 100.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter unter oft unmenschlichen Bedingungen beschäftigt. Später wurde Krupp begnadigt und erhielt die Firma wieder zurück.

Alfried Krupp: «Was hat er gedacht, wie hat er gehandelt?»

«Die Geschichte des Unternehmens Krupp im Nationalsozialismus ist umfangreich erforscht worden. Für die Person Alfried Krupp galt das in dieser Form bislang nicht. Wer war Alfried Krupp im "Dritten Reich", was hat er gedacht, wie hat er gehandelt?», erklärte die Vorsitzende des Stiftungskuratoriums, Ursula Gather, laut vorab veröffentlichtem Redetext. In der Studie nehmen acht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Alfried Krupp in den Blick – aus pädagogischer, soziologischer, rechtshistorischer und wirtschaftsgeschichtlicher Perspektive.

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So stellt etwa der Bonner Historiker Joachim Scholtyseck fest, dass Alfried Krupp nach dem Ende des «Dritten Reichs» den Eindruck erweckt habe, sich einem Schicksal ohne Handlungsalternative ergeben zu haben. «Niemand hätte von ihm erwartet, ein Held zu sein oder gar in den Widerstand zu gehen. Aber Alfried Krupp war, obwohl er ein einflussreicher Unternehmer war, nicht einmal ansatzweise zu einer Distanzierung in der Lage.»

Ganz im Gegenteil habe er «geschmeidig» im Sinn des Unrechtsstaats mitgearbeitet. «Er nahm bewusst alles hin, was im Namen des Regimes geschah und von dem er wusste, dass es den Regeln des Rechts und des Anstands diametral widersprach.» Dem NS-Regime habe er sich «vorbehaltlos angeschlossen».

Andrea H. Schneider-Braunberger von der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte schreibt in der Einleitung über Alfried Krupp: «Dem Bewahren der Familiendynastie und dem Unternehmen verpflichtet - danach handelte er zielstrebig, in diesem Sinne skrupellos und offenbar frei von moralischer Reflexion.»

Fragen bleiben offen

«Die Publikation zeichnet ein differenzierteres und zugleich klareres Bild von Alfried Krupp», erklärte die Stiftung. «Sie zeigt ihn als Unternehmer, der über eigene Handlungsspielräume verfügte und dies im Interesse des Familienunternehmens nutzte.»

Auch Krupps Haltung nach 1945 wird in der Studie beleuchtet. So zeige eine auf ihn fokussierte Untersuchung des Nürnberger Krupp-Prozesses bei ihm «weder eine erkennbare Auseinandersetzung mit seiner persönlichen Verantwortung noch ein Schuldeingeständnis», erklärte die Stiftung weiter. Neue Erkenntnisse erbringe zudem die Untersuchung der sogenannten Landsberg-Hilfe, benannt nach der Justizvollzugsanstalt Landsberg, in der Krupp zeitweise inhaftiert war. «Alfried Krupp unterstützte auch nach seiner Haftentlassung ehemalige Mitgefangene und verurteilte NS-Täter», stellt die Stiftung fest.