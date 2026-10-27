Unternehmen

Allianz-Prognose: Insolvenzen bleiben 2027 auf hohem Niveau

Mehr und mehr Unternehmen werden zu Sanierungsfällen. Der Kreditversicherer Allianz Trade rechnet dieses und nächstes Jahr mit nahezu je 26.000 Fällen. Allerdings bahnt sich eine Trendumkehr an.

Allianz Trade prognostiziert dieses Jahr 25.900 Unternehmensinsolvenzen. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Allianz Trade prognostiziert dieses Jahr 25.900 Unternehmensinsolvenzen. (Archivbild)

Hamburg (dpa) - Nach einem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland geht der Kreditversicherer Allianz Trade von anhaltend hohen Zahlen im nächsten Jahr aus. Die Hamburger Allianz-Tochter prognostiziert dieses und nächstes Jahr je 25.900 Fälle. Ähnlich viele Insolvenzfälle gab es hierzulande zuletzt 2013, gegen Ende der europäischen Schuldenkrise. 

Laut Deutschland-Chef von Allianz Trade, Milo Bogaerts, sei nächstes Jahr keine Entspannung in Sicht. Er begründete das mit dem schwelenden Iran-Krieg, der schwachen Konjunktur, den fehlenden Fachkräften und den hohen Betriebskosten, unter denen die Unternehmen litten. 

Bogaerts sagte: «Besonders betroffen sind Transport und Logistik, Bau, Gastgewerbe sowie die Automobil- und Maschinenbauindustrie.» 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Insolvenzen steigen und steigen 

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist in vergangenen Jahren fortlaufend gestiegen. Das Statistische Bundesamt zählte vergangenes Jahr 24.064 Fälle. In den Jahren davor waren es 21.812 und 17.814 Insolvenzen.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres registrierte das Statistische Bundesamt 12.812 Unternehmensinsolvenzen, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einer Zunahme um 6,7 Prozent entspricht. Nach Prognose von Allianz Trade wird der Anstieg im Gesamtjahr acht Prozent betragen. 

Aufsehen erregten jüngst die Insolvenzen der Warenhauskette Galeria, des Discounters Kodi und des Batterieherstellers Varta. 

Rückgang 2028 erwartet

Der Kreditversicherer geht davon aus, dass die Unternehmensinsolvenzen in Deutschland 2028 fallen werden. Allianz Trade prognostiziert einen Rückgang um fünf Prozent auf 24.600 Fälle. Die Konjunkturmaßnahmen der Regierung könnten dann weiter an Wirkung gewinnen, hieß es zur Begründung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Allianz Trade: Insolvenzen gefährden mehr als 200.000 Jobs
Unternehmen

Allianz Trade: Insolvenzen gefährden mehr als 200.000 Jobs

Der Kreditversicherer rechnet wegen des Iran-Kriegs international mit steigenden Insolvenzzahlen. Auch in Deutschland sollen die Fälle zunehmen.

22.04.2026

Allianz-Tochter: Firmeninsolvenzen steigen 2026 weltweit
Konjunktur

Allianz-Tochter: Firmeninsolvenzen steigen 2026 weltweit

Ein Crash wie zur Dotcom-Blase? Allianz Trade hält 4.000 zusätzliche Insolvenzen in Deutschland für möglich, sollte die KI-Euphorie abrupt enden.

21.10.2025

Allianz Trade: Zahlenmäßig nehmen Handelshemmnisse ab
Welthandel

Allianz Trade: Zahlenmäßig nehmen Handelshemmnisse ab

Ist der Protektionismus auf dem Vormarsch? Der Kreditversicherer Allianz Trade bewertet das unbestimmt: Zwar nehmen Importzölle zu, dafür andere Handelshemmnisse ab.

20.05.2025

Studie: Insolvenzen werden weiter 2025 steigen
Unternehmen

Studie: Insolvenzen werden weiter 2025 steigen

Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland schlecht ab: Die Volkswirte der Allianz Trade rechnen damit, dass Unternehmensinsolvenzen hierzulande um etwa zehn Prozent zunehmen werden.

18.03.2025

Studie

Kreditversicherer sagt mehr Insolvenzen voraus

Coronahilfen haben in der Pandemie viele Firmen vor der Pleite bewahrt. Die sind ausgelaufen. Zugleich haben sich die Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert - mit Folgen für das Insolvenzgeschehen.

28.02.2024