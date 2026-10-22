Neuer Tarifvertrag

Altersvorsorge oder Cash: Flugbegleiter haben die Wahl

Fünf Prozent des Einkommens für die spätere Betriebsrente – oder das Geld sofort aufs Gehalt schlagen lassen? City-Airlines-Beschäftigte müssen abwägen, was besser zu ihrer Lebenssituation passt.

Bei der Lufthansa-Tochter City Airlines haben Kabinenbeschäftigte künftig die Wahl zwischen einer betrieblichen Altersvorsorge und einer Sofortauszahlung. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Bei der Lufthansa-Tochter City Airlines haben Kabinenbeschäftigte künftig die Wahl zwischen einer betrieblichen Altersvorsorge und einer Sofortauszahlung. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Bei der Lufthansa-Tochter City Airlines werden die Kabinenbeschäftigten künftig vor eine ungewöhnliche Wahl gestellt. Sie können entscheiden zwischen einer betrieblichen Altersversorgung oder einer sofortigen Auszahlung des eingesetzten Geldes. Den Abschluss eines entsprechenden Tarifvertrags bestätigten das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi. 

Darin wurde vereinbart, dass die Fluggesellschaft zusätzlich zum regulären Gehalt fünf Prozent des individuellen Einkommens in eine Unterstützungskasse einzahlt, aus der später Betriebsrenten gezahlt würden. Die Beschäftigten können aber auch die sofortige Auszahlung wählen. Das Bruttogehalt steigt dann auf 105 Prozent, von dem noch Steuern und Sozialabgaben abgezogen werden.

Man schaffe eine «bedarfsgerechte und innovative Lösung, die den individuellen Lebenssituationen der Mitarbeitenden Rechnung trägt», erklärte ein Sprecher des Lufthansa-Konzerns. Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky sagte: «Mit der Wahloption gehen wir in der Lufthansa Group innovative Wege und schaffen individuell zugeschnittene Lösungen für die Beschäftigten.» Bei der weiteren Lufthansa-Tochter Discover müsse die Arbeitgeberseite ihr Angebot zur betrieblichen Altersversorgung hingegen noch deutlich nachbessern, forderte Reschinsky.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Allianz: Betriebsrente ist beliebteste Zusatzleistung im Job
Altersvorsorge

Allianz: Betriebsrente ist beliebteste Zusatzleistung im Job

Die betriebliche Altersvorsorge ist laut Allianz-Umfrage sowohl bei Beschäftigten als auch bei Unternehmen besonders gefragt. Doch nicht alle profitieren gleichermaßen von diesem Vorteil.

07.07.2026

Streit um Betriebsrente: Lufthansa sieht keine Spielräume
Streit mit Vereinigung Cockpit

Streit um Betriebsrente: Lufthansa sieht keine Spielräume

Die Gewerkschaft VC fordert mehr Geld für die Altersvorsorge der Piloten. Lufthansa hält das für nicht bezahlbar – und sieht bei einem Arbeitskampf kaum noch Lösungsmöglichkeiten.

19.09.2025

Kabinengewerkschaft Ufo: Gespräche mit Lufthansa gescheitert
Tarifverhandlungen

Kabinengewerkschaft Ufo: Gespräche mit Lufthansa gescheitert

Die Piloten stimmen über mögliche Streiks ab, während die Kabinengewerkschaft Ufo der Lufthansa Stillstand bei den Tarifverhandlungen vorwirft. Droht der Airline eine neue Welle von Arbeitskämpfen?

16.09.2025

Konkurrenz um Tarifverträge

Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa-Tochter Discover

Im Lufthansa-Konzern beginnt der nächste Streik. Bei der noch jungen Gesellschaft Discover rangeln drei Gewerkschaften um das Recht, einen Tarifvertrag abzuschließen.

25.08.2024

Streit unter Gewerkschaften

Verdi-Abschluss bei Ferienflieger könnte Streiks auslösen

Lufthansa macht bei ihrem Ferienflieger Discover einen Tarifvertrag mit Verdi. Frieden herrscht damit noch lange nicht, denn die Gewerkschaftskonkurrenz ist auf der Zinne.

09.08.2024