Millionen kassiert?

Anklage gegen zwei Ex-Vorstände von Knaus Tabbert

2024 war unerfreulich für den Wohnmobilhersteller: Personelle Turbulenzen gingen einher mit schlechten Geschäften und Korruptionsverdacht. Zwei Ex-Vorstände könnten bald vor Gericht stehen.

Ist vielen Campingfreunden ein Begriff: Knaus Tabbert. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa
Ist vielen Campingfreunden ein Begriff: Knaus Tabbert. (Archivbild)

Landshut (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Landshut hat zwei ehemalige Vorstände des Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert wegen Korruptionsverdachts angeklagt. Die zwei Spitzenmanager sollen seit Mai 2020 im Gegenzug für die bevorzugte Behandlung bei der Auftragsvergabe Schmiergeld von Lieferanten verlangt haben, wie die Ermittlungsbehörde und das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilten. Dritter Angeklagter ist ein Mittelsmann, der laut Staatsanwaltschat mit einer eigens gegründeten Investmentgesellschaft geholfen haben soll, die Bestechung zu verschleiern. 

Die zwei Vorstände sollen jeweils mindestens circa 1,9 Millionen Euro bekommen haben, der dritte Beteiligte etwa 1,6 Millionen. Den mutmaßlichen Gesamtschaden für Knaus Tabbert beziffern die Ermittler auf über 5,8 Millionen Euro. 

Der Aufsichtsrat hatte die zwei Vorstände im Herbst 2024 entlassen, nachdem der Verdacht auf Unregelmäßigkeiten aufgekommen war - einer der beiden war zwischenzeitlich sogar Interimschef des Unternehmens gewesen. Mittlerweile sind die beiden Beschuldigten 59 und 62 Jahre alt. Die Anklage lautet auf Verdacht der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr und Untreue, beziehungsweise Beihilfe zur Untreue.

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Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten seit November 2024, beide Manager saßen drei Wochen in Untersuchungshaft, laut Staatsanwaltschaft gestanden sie bereits damals die Vorwürfe. Außerdem ließen die Ermittler zwei Millionen Euro beschlagnahmen. 

Knaus Tabbert auch sonst in schwieriger Lage

Das Landgericht Landshut muss nun zunächst über die Zulassung der Anklage entscheiden. Sollte es zum Prozess kommen und die Männer verurteilt werden, fließen die beschlagnahmten zwei Millionen Euro an Knaus Tabbert. 

Das Unternehmen ist auch wirtschaftlich in schwierigen Zeiten. Die Umsätze sanken in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 697 Millionen Euro. Seit Herbst 2024 hat der Wohnmobilhersteller über ein Viertel seiner Belegschaft abgebaut: Ende September arbeiteten noch gut 3.000 Menschen beim Wohnmobilhersteller, vor zwei Jahren waren es ausweislich der jüngsten Geschäftszahlen noch über 4.100.

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