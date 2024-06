Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt zurückhaltend

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den deutlichen Vortagesgewinnen ist der deutsche Aktienmarkt leicht schwächer in den Handelstag gestartet. Eine nachlassende US-Inflation hatte am Mittwoch auch deutsche Aktien angetrieben, doch die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank bewegten am Vorabend an den US-Börsen letztlich nicht mehr groß. Damit geben die Vorgaben aus New York dem hiesigen Markt keine eindeutigen Impulse.