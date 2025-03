Anteil der Erneuerbaren im Osten bei fast 75 Prozent

Berlin (dpa) - Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch in den ost- und norddeutschen Bundesländern lag im vergangenen Jahr stabil bei knapp 75 Prozent. Eine längere Dunkelflaute in den letzten Monaten des Jahres 2024 habe zwar dafür gesorgt, dass der Anteil nicht stärker angestiegen sei, sagte der Chef des ost- und norddeutschen Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz, Stefan Kapferer. Dennoch konnte an rund 80 Tagen im Jahr erneuerbarer Strom sogar rund 100 Prozent der Nachfrage decken.