Märkte

Asiens Börsen nach Trump-Aussage zu Iran-Krieg im Aufwind

Durch den Krieg im Iran gerieten die Börsen weltweit zuletzt in starke Turbulenzen. Nach einem Interview mit dem US-Präsidenten drehen Asiens Märkte ins Plus. Was hatte Trump gesagt?

Japans Börse hatte in den vergangenen Tagen stark auf die Auswirkungen im Iran reagiert. (Archivbild) Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa
Japans Börse hatte in den vergangenen Tagen stark auf die Auswirkungen im Iran reagiert. (Archivbild)

Hongkong (dpa) - Asiens Börsen haben nach einer Aussage von US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen Ende des Kriegs im Iran den Handelstag mit einem deutlichen Plus begonnen. Japans Leitindex Nikkei 225 legte zum Start um etwa drei Prozent zu. Die Wirtschaft des ostasiatischen Landes ist stark von Öl- und Gasimporten abhängig. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Südkoreas Leitindex Kospi ging nach einem deutlichen Minus von 6 Prozent zum Vortagsschluss mit einem 5,5-Prozent-Plus in den Handelstag. Besonders Tech-Werte wie Samsung Electronics oder der Chip-Hersteller SK Hynix legten zwischenzeitlich um mehr als 9 Prozent zu. In China zeigten der Hongkonger Index Hang Seng mit 1,3 Prozent und der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien in Festlandchina abbildet, zum Start mit 0,8 Prozent leicht nach oben.

Grund war ein Interview, aus dem der US-Sender CBS News Trump mit den Worten zitiert hatte: «Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet.» An der US-Börse sorgte die Aussage für positive Stimmung. In der Folge fiel auch der Preis für Rohöl der Sorte Brent auf 89,20 US-Dollar pro Fass (159 Liter) und war damit gut 30 Dollar günstiger als noch in der Nacht zu Montag, als der Preis erstmals seit Jahren wieder über die 100-US-Dollar-Marke gestiegen war.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ölpreis rutscht plötzlich ab - Trump-Äußerung bewegt Märkte
Krieg im Nahen Osten

Ölpreis rutscht plötzlich ab - Trump-Äußerung bewegt Märkte

Der Iran-Krieg so gut wie beendet? Nach diesen Worten Trumps sinken die Ölpreise deutlich. Auch an den US-Börsen dreht sich der Wind.

09.03.2026

Iran-Krieg lässt Aktienmarkt einknicken - Gold gefragt
Börsen unter Druck

Iran-Krieg lässt Aktienmarkt einknicken - Gold gefragt

Mit der Eskalation des Iran-Konflikts herrscht Unsicherheit an den Börsen. Während der Aktienindex Dax fällt, springen die Preise für Öl und Gas hoch. Viel hängt nun von der Dauer des Kriegs ab.

02.03.2026

Krieg oder Atomdeal? USA und Iran beenden Verhandlungsrunde
Atomstreit

Krieg oder Atomdeal? USA und Iran beenden Verhandlungsrunde

US-Präsident Donald Trump hat der iranischen Führung ein Ultimatum gestellt. In Genf kamen Vertreter beider Staaten zusammen. Es herrscht Misstrauen. Der Vermittler zeigt sich dennoch optimistisch.

26.02.2026

Trump relativiert eigene Aussage zu Machtwechsel im Iran
Krieg in Nahost

Trump relativiert eigene Aussage zu Machtwechsel im Iran

Am Wochenende kokettierte Trump noch mit einem «Regime Change» in Teheran. Nun rudert er zurück – und spricht lieber vom Potenzial des Iran. Vor allem wegen eines begehrten Rohstoffs.

24.06.2025

Rubio: Krieg gegen Iran könnte größeren Konflikt auslösen
Atomverhandlungen

Rubio: Krieg gegen Iran könnte größeren Konflikt auslösen

Die USA verhandeln mit dem Iran über sein Atomprogramm. Der US-Außenminister sieht noch einen langen Weg bis zu einem Ergebnis, warnt aber auch vor einem Krieg.

24.04.2025