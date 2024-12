Auch gebrauchtes Spielzeug unter dem Christbaum

Nürnberg (dpa) - Angesichts von Inflation und Konjunkturkrise könnten in diesem Jahr auch gebrauchte Spielzeuge unter dem Weihnachtsbaum liegen. «Die Menschen sind verunsichert und sparen», sagte Petra Süptitz vom Marktforschungsunternehmen NIQ/GfK in Nürnberg. Secondhand-Artikel gewinnen ihr zufolge dadurch an Relevanz. Eine Verbraucher-Expertin rät beim Kauf allerdings zu Vorsicht.