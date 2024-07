Aufbau von Wasserstoff-Netz soll 20 Milliarden Euro kosten

«Mit dem Kernnetz schaffen wir eine zentrale Voraussetzung für den erfolgreichen Wasserstoff-Hochlauf in Deutschland und damit für die Dekarbonisierung von Industrie und Energieversorgung», so Thomas Gößmann, Vorstandschef von FNB Gas.

Der Einsatz von Wasserstoff soll eine Schlüsselrolle spielen beim klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft, zum Beispiel der Stahlindustrie. Erste Wasserstoff-Leitungen sollen schon im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Neben der Anbindung zentraler Industriestandorte sind beim Kernnetz laut Ministerium die regionale Ausgewogenheit und die Einbettung in die europäische Wasserstoffinfrastruktur wichtige Ziele. Laut Antrag werden alle Bundesländer angebunden.

Über Grenzübergangspunkte soll frühzeitig Wasserstoff per Pipeline importiert werden. Deutschland werde künftig einen Großteil seines Wasserstoffbedarfs über Importe per Pipeline oder Schiff decken. Das Kabinett will dazu am Mittwoch eine Importstrategie beschließen.