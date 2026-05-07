Industrieaufträge

Auftragseingang für Industrie steigt überraschend stark

Nach einem schwachen Januar kommen wieder mehr Aufträge für das verarbeitende Gewerbe rein. Im März steigen die Bestellungen der Industrie trotz Iran-Kriegs deutlich. Vor allem eine Region stützt.

Die deutsche Industrie verzeichnet wieder mehr Bestellungen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die deutsche Industrie verzeichnet wieder mehr Bestellungen.

Wiesbaden (dpa) - Hoffnungsschimmer für die angeschlagene deutsche Industrie: Im März zogen die Auftragseingänge überraschend kräftig um 5,0 Prozent zum Vormonat an, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet, nachdem es im Februar einen Anstieg von 1,4 Prozent gegeben hatte.

Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen lag der Auftragseingang um 5,1 Prozent höher als im Vormonat, das höchste Niveau seit Februar 2023, schrieben die Statistiker. 

«Die deutsche Industrie hat im ersten Kriegsmonat überraschend deutlich mehr Aufträge erhalten, auch wenn man die stark schwankenden Großaufträge herausrechnet», sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Doch der Einbruch von Stimmungsindikatoren wie dem Ifo-Geschäftsklima zeige eine große Verunsicherung der Unternehmen. «Der Nahost-Krieg fordert seinen Tribut, selbst wenn er bald enden sollte.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Bundeswirtschaftsministerium äußerte sich ebenfalls vorsichtig. Der Iran-Krieg habe zu einem Energiepreisschock geführt, der sich verzögert auch auf andere Güter niederschlagen werde. «Vor diesem Hintergrund dürften im März verstärkt Bestellungen in Erwartung steigender Preise bzw. möglicher Lieferengpässe getätigt worden sein.»

Starkes Geschäft mit Eurozone stützt

Das Auftragsplus für die Industrie im März ging zu einem großen Teil auf den deutlichen Anstieg bei Herstellern elektrischer Ausrüstungen zurück. Aber auch im Maschinenbau (plus 6,9 Prozent) sowie in der Produktion von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (plus 14,4 Prozent) gab es mehr Bestellungen. 

Insgesamt profitierte die deutsche Industrie von starken Auslandsaufträgen: Die stiegen im März um 5,6 Prozent, in der Eurozone wurde sogar ein Plus von gut zehn Prozent verzeichnet. Im Inland stand ein Plus von 4,0 Prozent.

«Die Auftragseingänge der Industrie aus dem März sind ein Indiz, dass die deutsche Industrie unmittelbar vor dem Iran-Krieg zu einer klaren Erholung angesetzt hatte und auch im ersten Kriegsmonat noch robust aufgestellt war», sagte Sebastian Dullien, wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Die Industrie dürfte sich aber erst erholen, wenn die Energiepreise wieder spürbar fielen und damit die vom Krieg gebremste Konjunktur wieder Fahrt gewinne.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Aufträge für deutsche Industrie legen überraschend weiter zu
Zweites Orderplus in Folge

Aufträge für deutsche Industrie legen überraschend weiter zu

Damit haben auch Ökonomen nicht gerechnet - und das lässt für die kommenden Monate zumindest hoffen. Statt eines Rückgangs verbuchen Unternehmen erneut mehr Bestellungen. Das aber hat einen Grund.

05.09.2024

Deutsche Industrie verzeichnet erstmals 2024 mehr Aufträge
Konjunktur

Deutsche Industrie verzeichnet erstmals 2024 mehr Aufträge

Die deutsche Industrie bekommt im Juni überraschend deutlich mehr Aufträge. Experten sehen den Abwärtstrend aber noch nicht gebrochen.

06.08.2024

Konjunktur

Auftragseingang der deutschen Industrie gestiegen

Eine Überraschung für Experten: Zum Jahresende hat die deutsche Industrie mehr Aufträge erhalten als erwartet. Trotzdem ist der Anstieg kein Grund zur Freude.

06.02.2024

Konjunktur

Auftragseingang in der deutschen Industrie gibt kräftig nach

Die deutsche Industrie bekommt deutlich weniger Bestellungen. Bislang profitieren Unternehmen noch von Auftragsbeständen, die sie abarbeiten. Doch Experten warnen mit Blick auf die aktuelle Entwicklung.

06.12.2023

Konjuktur

Deutsche Industrie erhält deutlich mehr Bestellungen

Die Orderbücher füllen sich schneller als gedacht, die Regierung sieht eine Stabilisierung der Auftragseingänge. Volkswirte bleiben aber pessimistisch.

06.07.2023