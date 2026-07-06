Industrie

Auftragseingang legt stärker als erwartet zu

Die deutsche Industrie überrascht mit deutlich mehr Aufträgen im Mai. Auch der Rückgang im April war laut neuen Zahlen geringer als gedacht.

Containerumschlag im Duisburger Hafen. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Containerumschlag im Duisburger Hafen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Hoffnungsschimmer für die angeschlagene deutsche Industrie: Nach dem Rückschlag im April hat der Auftragseingang im Mai wieder zugelegt. Der Anstieg fiel zudem deutlich höher aus als von Experten erwartet. Die Aufträge stiegen im Mai im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mitteilte. 

Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent gerechnet. Zudem fiel der April-Rückgang aktuellen Daten zufolge nicht so stark aus, wie zunächst angenommen. Die Statistiker revidierten den Rückgang von 3,8 Prozent auf 3,2 Prozent. Im Mai profitierte die Industrie unter anderem von Großaufträgen. Ohne die Berücksichtigung dieser Orders sei der Auftragseingang um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen.

Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, kommentiert zurückhaltend: «Für die deutsche Wirtschaft sind es derzeit keine einfachen Zeiten. Der Automobilbau muss sich gesundschrumpfen, worunter viele nachgelagerte Industrien leiden. Darunter insbesondere der Maschinenbau. Letzterer kann zwar im Mai einen positiven Auftragseingang verbuchen, doch das übergeordnete Bild schaut betrüblich aus.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoffnung für die Industrie: Auftragseingang zieht wieder an
Konjunktur

Hoffnung für die Industrie: Auftragseingang zieht wieder an

Es sind Zahlen, die Hoffnung machen: Die Aufträge im Verarbeitenden Gewerbe steigen wieder. Aber es bleiben Unsicherheiten.

05.11.2025

Aufträge für deutsche Industrie legen überraschend weiter zu
Zweites Orderplus in Folge

Aufträge für deutsche Industrie legen überraschend weiter zu

Damit haben auch Ökonomen nicht gerechnet - und das lässt für die kommenden Monate zumindest hoffen. Statt eines Rückgangs verbuchen Unternehmen erneut mehr Bestellungen. Das aber hat einen Grund.

05.09.2024

Deutsche Industrie verzeichnet erstmals 2024 mehr Aufträge
Konjunktur

Deutsche Industrie verzeichnet erstmals 2024 mehr Aufträge

Die deutsche Industrie bekommt im Juni überraschend deutlich mehr Aufträge. Experten sehen den Abwärtstrend aber noch nicht gebrochen.

06.08.2024

Konjunktur

Auftragseingang der deutschen Industrie gestiegen

Eine Überraschung für Experten: Zum Jahresende hat die deutsche Industrie mehr Aufträge erhalten als erwartet. Trotzdem ist der Anstieg kein Grund zur Freude.

06.02.2024

Konjunktur

Auftragseingang in der Industrie bricht ein

Die deutsche Industrie verzeichnet im März einen starken Rückgang der Aufträge. Es ist der größte Einbruch seit April 2020. Das Bundeswirtschaftsministerium zeigt sich dennoch zuversichtlich.

05.05.2023