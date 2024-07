Autos seltener bunt

Betrachtet man die Automarken mit mindestens einem Prozent Anteil an den Neuzulassungen, ist Seat am wenigsten bunt. 89,5 Prozent aller Neuzulassungen der spanischen VW-Tochter waren im ersten Halbjahr schwarz, grau/silbern oder weiß. Dahinter folgen Mercedes und VW selbst mit 86,8 und 84,5 Prozent. Am grausten - inklusive Silber - ist Nissan mit 43,4 Prozent Autos in dieser Farbe, am schwärzesten Mercedes mit 37,8 Prozent - um Haaresbreite vor Volvo. Weiß ist die aktuelle Trendfarbe bei Tesla mit einem Anteil von 46,5 Prozent der Neuzulassungen der Marke.