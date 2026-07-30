Nach zwei Verlustjahren

Autozulieferer ZF verdient wieder Geld

Nach Milliardenverlusten meldet der Autozulieferer ZF die Rückkehr in die Gewinnzone. Doch die Herausforderungen für den Konzern sind noch lange nicht vorbei.

Das Unternehmen ist seit Jahren im Krisenmodus. (Archivbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Das Unternehmen ist seit Jahren im Krisenmodus. (Archivbild)

Friedrichshafen (dpa) - Der Autozulieferer ZF ist nach zwei Jahren mit Verlusten in Milliardenhöhe wieder knapp in der Gewinnzone angekommen. Im ersten Halbjahr verdiente der Konzern vom Bodensee unter dem Strich 122 Millionen Euro, wie ZF-Finanzvorstand Michael Frick mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von 195 Millionen Euro angefallen. 

Vorstandschef Mathias Miedreich führte den Gewinnsprung auf Kostendisziplin, eine bessere operative Leistung und die stärkere Konzentration auf profitable Produkte zurück. «Der Weg bleibt anspruchsvoll, doch jeder Schritt baut Altlasten ab und erweitert unseren Handlungsspielraum», hieß es in einer Mitteilung. Der Umsatz sank den Angaben nach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent auf 19,3 Milliarden Euro.

2025 hatte das Unternehmen aus Friedrichshafen tiefrote Zahlen geschrieben. Der Verlust hatte vor allem wegen eines Sondereffekts beim Konzernumbau 2,1 Milliarden Euro betragen. Auch 2024 schloss der Konzern mit einem Minus ab. Damals betrug der Verlust knapp über eine Milliarde Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

VW-Dachgesellschaft macht fast eine Milliarde Euro Verlust

13.05.2026

Bosch meldet erstmals seit Finanzkrise Verlust
In Millionenhöhe

Bosch meldet erstmals seit Finanzkrise Verlust

Bosch steckt in der Krise - und schreibt zum ersten Mal seit Jahren rote Zahlen. Insbesondere die horrenden Kosten für die Stellenabbau-Pläne und Steuereffekte belasten. Wie geht es 2026 weiter?

17.04.2026

Autozulieferer ElringKlinger verringert Verlust deutlich
Jahresbilanz

Autozulieferer ElringKlinger verringert Verlust deutlich

Nach einem dreistelligen Millionenverlust im Vorjahr reduziert ElringKlinger seine roten Zahlen. Der Vorstandschef sieht den Konzern bei der Transformation auf Kurs – trotz schwieriger Branchenlage.

26.03.2026

Autozulieferer ZF macht 2,1 Milliarden Euro Verlust
Bilanz

Autozulieferer ZF macht 2,1 Milliarden Euro Verlust

ZF baut rigoros um. Ein Sondereffekt schlägt voll durch, das Unternehmen schreibt tiefrote Zahlen. Operativ sind Fortschritte zu erkennen, aber im Nacken sitzt weiter eine hohe Verschuldung.

19.03.2026

Autozulieferer ZF macht 2,1 Milliarden Euro Verlust

19.03.2026