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Bafin prüft Zalando-Abschluss wegen möglicher Verstöße

Fehlende Angaben im Konzernabschluss? Die Finanzaufsicht prüft, ob Zalando bei einer wichtigen Transaktion die Regeln eingehalten hat.

Online-Händler Zalando: konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften. (Archivbild) Foto: Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa
Online-Händler Zalando: konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften. (Archivbild)

Bonn/Frankfurt (dpa) - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Dax-Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn und Frankfurt mitteilte. 

Die möglichen Verstöße stehen den Angaben zufolge im Kontext der About-You-Übernahme. Zalando habe im Anhang des Konzernabschlusses Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen im Rahmen des Erwerbs der Modeplattform About You möglicherweise fehlerhaft unterlassen. 

Da die Bafin die Prüfung öffentlich bekannt gemacht habe, werde sie die Öffentlichkeit über ihr Ergebnis informieren, hieß es weiter. «Dies geschieht unabhängig davon, ob sie bei der Prüfung Fehler in der Rechnungslegung feststellt oder nicht.»

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