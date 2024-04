Bahn: Finanzierung der Digitalen Kupplung weiter ungeklärt

«Derzeit werden in ganz Europa Waggons noch tausendfach per Hand gekuppelt», teilte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) der dpa mit. «Das muss sich endlich ändern.» Die DAK sei dafür die richtige Technik. Es brauche aber ein Signal aus Brüssel. «Denn die Umrüstung von Hunderttausenden Güterwagen und Loks können die Branche und die Mitgliedstaaten nicht allein stemmen.»

Bahn und Bund sehen hingegen Brüssel in der Pflicht. Cargo-Chefin Nikutta wird an diesem Dienstag gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Wissing bei einer Veranstaltung der Kommission in der belgischen Hauptstadt erwartet, um für eine EU-Beteiligung zu werben. Für die Weiterentwicklung des Projekts würde der Konzern Bahnkreisen zufolge aber auch in Vorleistung gehen, um den Vertrieb anzuschieben. Ein einstelliger Millionenbetrag sei dafür bislang eingeplant, hieß es.