Generalsanierung

Eröffnung der Strecke Nürnberg-Regensburg erst Ende Juli

Erneut kommt es zu Verzögerungen bei einer wichtigen Korridorsanierung der Deutschen Bahn. Diesmal trifft es die Strecke Nürnberg-Regensburg. Grund dafür sei die Stellwerktechnik.

Die Sanierungsarbeiten zwischen Nürnberg und Regensburg dauern länger als geplant. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa
Die Sanierungsarbeiten zwischen Nürnberg und Regensburg dauern länger als geplant. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn vermeldet erneut Verzögerungen bei einer ihrer sogenannten Korridorsanierungen: Die seit Februar für eine umfassende Modernisierung gesperrte Strecke Nürnberg-Regensburg könne nicht wie geplant am Freitag wieder in Betrieb gehen, teilte der bundeseigene Konzern mit. Neuer Eröffnungstermin ist demnach der 31. Juli. Grund dafür seien Verzögerungen bei der Sicherheitsüberprüfung der Stellwerktechnik. 

Der durchgehende Zugverkehr sei damit erst wieder zum Beginn der Sommerferien in Bayern möglich, hieß es. Der Ersatzverkehr mit Bussen und die Zugumleitungen blieben bis zur späteren Wiederinbetriebnahme bestehen. 

Bahn bittet um Entschuldigung 

«Wir bitten in aller Form um Entschuldigung», teilte der für die Infrastrukturplanung verantwortliche Vorstand bei der Bahn-Infrastrukturgesellschaft InfraGo, Gerd-Dietrich Bolte, mit. «Gleichzeitig gilt: Sicherheit steht im Eisenbahnbetrieb an erster Stelle. Wir werden mit den beteiligten Firmen alles daransetzen, die verbleibenden Arbeiten in Bayern schnellstmöglich zu erledigen.» 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Es ist in diesem Jahr bereits die zweite Verspätung bei den sogenannten Generalsanierungen, mit denen die Bahn bis Mitte der 30er Jahre mehr als 40 wichtige Verkehrskorridore umfassend sanieren will. Die Strecken werden dafür jeweils für mehrere Monate komplett gesperrt. Das Konzept ist insbesondere bei den Wettbewerbern der Bahn und Teilen der Politik unbeliebt, weil es etwa für den Güterverkehr lange Umwege vorsieht und auch für betroffene Fahrgäste in den Regionen eine große Belastung ist. 

Schon Hamburg-Berlin war verzögert 

Im Juni ging die Bahnstrecke Hamburg-Berlin mit sechswöchiger Verspätung wieder in Betrieb. Hier hatte im Frühjahr der Frost dafür gesorgt, dass Tiefbauarbeiten nicht durchgeführt werden konnten. 

Die erste sogenannte Korridorsanierung der Bahn in Bayern zwischen Nürnberg und Regensburg läuft seit Februar. Statt viele Bauarbeiten im laufenden Betrieb einzeln über einen langen Zeitraum zu planen, sollte die vielbefahrene Strecke während einer fünfmonatigen Vollsperrung somit umfangreich erneuert werden, sodass die Züge dort langfristig zuverlässiger fahren können - mit weniger Störungen und Verspätungen. Zusätzlich laufen an 20 Halten entlang der Strecke Bauarbeiten. 

Hagen-Wuppertal-Köln pünktlich 

Auf der Route sind laut Bahn täglich normalerweise mehr als 350 Fern-, Regional- und Güterzüge unterwegs. Zur Halbzeit der Sanierungsarbeiten Ende April hatte die Bahn noch verkündet, die Wiederinbetriebnahme wie geplant am 10. Juli zu schaffen. 

Dafür geht an diesem Freitag ein weiterer wichtiger Korridor pünktlich in Betrieb: «Bei der Korridorsanierung Hagen-Wuppertal-Köln und der Qualitätsoffensive Hamburg-Hannover liegen alle Arbeiten im Plan», teilte die Bahn weiter mit. «Dort enden am Freitagabend die Schienenersatzverkehre im Nahverkehr und teils weiträumige Umleitungen für Fern- und Güterzüge.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unverständnis wegen Bau-Verzögerung - Bahn in der Kritik
Bahn-Infrastruktur

Unverständnis wegen Bau-Verzögerung - Bahn in der Kritik

Die Verzögerungen bei der Bahn-Sanierung zwischen Hamburg-Berlin sorgen für schlechte Stimmung in Politik und Branche. Es kommt die Frage auf: Wird das Konzept der Generalsanierungen noch ein Erfolg?

17.02.2026

Bahn und Bund beschließen Reihenfolge bei Korridor-Sanierung
Bahnverkehr

Bahn und Bund beschließen Reihenfolge bei Korridor-Sanierung

Um pünktlicher zu werden, modernisiert die Bahn derzeit stark befahrene Schienenkorridore. Die Reihenfolge der rund 40 Strecken wurde zuletzt noch einmal angepasst. Nun gab auch der Bund grünes Licht.

09.09.2025

Bahn will Generalsanierung bis 2036 strecken
Schienen-Infrastruktur

Bahn will Generalsanierung bis 2036 strecken

Die marode Infrastruktur gilt als Hauptgrund für unpünktliche Züge. Abhilfe schaffen soll die grundlegende Sanierung wichtiger Strecken. Dazu gibt es ein neues Konzept.

10.07.2025

Bahn

Für Riedbahn-Sanierung fehlen noch mehr als 100 Busfahrer

Nach der Fußball-EM soll die Generalsanierung der Strecke Frankfurt-Mannheim starten. Die Generalprobe stimmt die Bahn in vielen Punkten optimistisch - doch wichtige Vorbereitungen fehlen noch.

16.02.2024

Verkehr

Für Riedbahn-Sanierung fehlen noch mehr als 100 Busfahrer

Nach der Fußball-EM soll die Generalsanierung der Strecke Frankfurt-Mannheim starten. Die Generalprobe stimmt die Bahn in vielen Punkten optimistisch – doch wichtige Vorbereitungen fehlen noch.

16.02.2024