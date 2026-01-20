Bild
«Sofortprogramm» gestartet

Bahn will bei Sauberkeit an 25 Bahnhöfen besser werden

Die ganz großen Probleme der Bahn lassen sich nicht schnell lösen. Bei drei Themen aber erwartet der Bund zügig Verbesserungen. Heute hat eines der geforderten Programme begonnen.

Im Herbst forderte Minister Schnieder drei Sofortprogramme bei der Bahn für mehr Kundenzufriedenheit. Das erste wurde nun gestartet - an der Pünktlichkeit wird sich dabei aber nichts verbessern. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Im Herbst forderte Minister Schnieder drei Sofortprogramme bei der Bahn für mehr Kundenzufriedenheit. Das erste wurde nun gestartet - an der Pünktlichkeit wird sich dabei aber nichts verbessern.

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will in den kommenden Wochen und Monaten für mehr Sicherheit und Sauberkeit an 25 Bahnhöfen in Deutschland sorgen. Dafür begann der bundeseigene Konzern heute ein sogenanntes Sofortprogramm, das Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) eingefordert hatte. Zu den ausgewählten Bahnhöfen gehören die Hauptbahnhöfe in Frankfurt, Köln, Berlin, Essen, Hamburg, Hannover und Bremen. Auf der Liste finden sich aber auch kleinere Stationen wie die Bahnhöfe in Eberswalde, Greifswald, Remagen, Reutlingen und Bitterfeld. Im Laufe des Jahres sollen weitere Bahnhöfe hinzukommen.

Frühjahrsputz an 1.400 Stationen geplant

Konkret will die Bahn dort mehr Sicherheitskräfte einsetzen. Für mehr Sauberkeit soll mehr Geld und mehr Reinigungspersonal zur Verfügung stehen. Zudem sollen doppelt so viele Bahnhöfe wie im Vorjahr einen sogenannten Frühjahrsputz erhalten - rund 1.400 statt zuletzt 700 Stationen. Mit der Bundespolizei arbeitet der Konzern eigenen Angaben zufolge daran, weitere Bahnhöfe mit Kameras und Videotechnik auszustatten.

Darüber hinaus würden derzeit bundesweit mobile Handwerkerteams rekrutiert, die kleine Reparaturen gebündelt und schnell abarbeiten sollen. «Damit soll es künftig schneller gehen, hier eine Glasscheibe auszutauschen, dort Graffiti zu entfernen oder auch einfach mal eine Vitrine zeitnah und zügig zu reparieren», sagte Bahn-Chefin Evelyn Palla.

Zwei weitere Programme sollen bald folgen 

Minister Schnieder hatte in seiner Bahn-Strategie vergangenes Jahr drei Sofortprogramme gefordert: Neben Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen sollen auch die Kundenkommunikation und der Komfort in den Fernverkehrszügen schnell verbessert werden. Bei den großen Problemen der Bahn wie etwa der schlechten Pünktlichkeitsquote ist dagegen mehr Geduld gefragt, da hier vor allem die Sanierung der maroden Infrastruktur als entscheidender Hebel gilt. Diese wird aber noch Jahre und Jahrzehnte dauern.

Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßte das neue Programm für Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen. «Das ist ein erster Schritt, der dringend nötig ist», sagte der Vorsitzende Detlef Neuß der «Rheinischen Post». Er betonte, dass konkret auch die Sicherheit an den Bahnsteigen verbessert werden müsse.

