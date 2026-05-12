Bahnchefin Palla

Bahn will sich stärker auf Eisenbahn-Geschäft konzentrieren

Der deutsche Staatskonzern ist weltweit tätig und macht in Deutschland viel mehr, als Züge fahren zu lassen. Vorstandschefin Palla will das Kerngeschäft stärker in den Fokus rücken.

Bahnchefin Palla: «Angebote machen wir künftig nur noch, wenn wir damit auch Geld verdienen.» (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Bahnchefin Palla: «Angebote machen wir künftig nur noch, wenn wir damit auch Geld verdienen.» (Archivbild)

Berlin (dpa) - Beim Umbau der Deutschen Bahn könnte auch ein Teil der zahlreichen Unternehmensbeteiligungen wegfallen. «Wir konzentrieren uns noch fokussierter auf das Eisenbahnfahren», antwortete Konzernchefin Eveyln Palla dem «Stern» auf die Frage nach Randgeschäften wie dem Bahn-eigenen Radverleih Call a Bike und dem Leihwagen-Angebot Flinkster. «Angebote für die sogenannte erste und letzte Meile machen wir künftig nur noch, wenn wir damit auch Geld verdienen», sagte Palla. 

Bild

Sie kündigte an, dass sich der deutsche Staatskonzern in Zukunft keine Bahnbauprojekte in Ländern wie Indien und Uruguay mehr vornehmen werde. «Das ist ein Geschäft, von dem wir uns mittelfristig trennen werden.» Schon vor Pallas Amtsantritt im Herbst hatte der Konzern die europäische Personenverkehrstochter Arriva und den Logistiker DB Schenker abgestoßen. Der Geschäftsbericht listet aber weiterhin mehrere Hundert Beteiligungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Die Durchgreiferin: Bahnchefin Palla seit 100 Tagen im Amt
Deutsche Bahn

Die Durchgreiferin: Bahnchefin Palla seit 100 Tagen im Amt

Seit Oktober leitet Evelyn Palla den wohl am stärksten kritisierten Konzern des Landes: die Deutsche Bahn. Was ist ihr in ihren ersten 100 Tagen im Amt schon gelungen, wo muss sie nachlegen?

08.01.2026

Bahnchefin Palla auch Chef-Aufseherin bei InfraGo
Bahn

Bahnchefin Palla auch Chef-Aufseherin bei InfraGo

Eigentlich wollten Union und SPD die Deutsche Bahn und deren Infrastrukturtochter InfraGo stärker voneinander trennen. Eine frische Personalie zeigt nun in die andere Richtung.

17.11.2025

Deutsche Bahn

Offiziell: Regiochefin Palla wird neue Bahnchefin

22.09.2025

Evelyn Palla soll erste Bahnchefin werden
Deutsche Bahn

Evelyn Palla soll erste Bahnchefin werden

Nach dpa-Informationen soll mit Evelyn Palla erstmals eine Frau die Bahn lenken. Was sie beim bundeseigenen Konzern bereits bewegen konnte - und welche Herausforderungen sie erwarten.

21.09.2025

Kreise: Evelyn Palla soll neue Bahnchefin werden
Deutsche Bahn

Kreise: Evelyn Palla soll neue Bahnchefin werden

Neue Chefin, alte Probleme: Die bisherige DB-Regio-Chefin Palla soll die Führung des gesamten Konzerns übernehmen - inmitten von Verspätungen, Sanierungen und einer neuen Strategie.

20.09.2025