Bundeseigener Konzern

Bahnvorstände bekamen für 2025 rund 17,3 Millionen Euro

Sämtliche Bahnvorstände bekamen im vergangenen Jahr insgesamt rund 17,3 Millionen Euro - inklusive Boni und Abfindungen. Der frühere Bahnchef profitierte am meisten.

Die Deutsche Bahn hat ihre Bilanz für das Jahr 2025 vorgelegt. (Archivbild) Foto: Carsten Koall/dpa
Die Deutsche Bahn hat ihre Bilanz für das Jahr 2025 vorgelegt. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Vergütung alter und neuer Bahnvorstände belief sich im vergangenen Jahr inklusive Abfindungen und Bonus-Zahlungen auf insgesamt rund 17,3 Millionen Euro. Den größten Teil davon erhielt mit knapp 5,5 Millionen Euro der frühere Bahnchef Richard Lutz, wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht des bundeseigenen Konzerns für 2025 hervorgeht. 

Das Festgehalt von Lutz betrug dabei 1,4 Millionen Euro. Darüber hinaus bekam er infolge seiner Abberufung zum Oktober eine Abfindung von knapp 3,5 Millionen Euro plus Boni, sogenannte variable Vergütungen, in Höhe von rund 570.000 Euro. 

Insgesamt rund 11,3 Millionen Euro Abfindungen

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Weitere Vorstandsmitglieder verließen im vergangenen Jahr im Zuge einer Neuaufstellung bei der Bahn das Unternehmen, darunter die frühere Digital-Vorständin Daniela Gerd tom Markotten, Infrastrukturvorstand Berthold Huber und die Chefin der Güterverkehrssparte, Sigrid Nikutta. Insgesamt beliefen sich die Abfindungen für diese scheidenden Führungskräfte - inklusive Lutz - auf rund 11,3 Millionen Euro. 

Deutlich bescheidener fielen die Vergütungen für die neuen Mitglieder des inzwischen nur noch sechsköpfigen Führungsgremiums aus. Die neue Bahnchefin Evelyn Palla kam inklusive variabler Vergütungen im vergangenen Jahr auf 1,17 Millionen Euro. Das war etwas weniger als der langjährige Personalvorstand Martin Seiler mit 1,22 Millionen Euro bekam. Insgesamt erhielten die aktuellen Vorstandsmitglieder knapp 3,7 Millionen Euro. 

Nicht berücksichtigt ist in den Zahlen die Abfindung für die vorige Finanzchefin Karin Dohm. Am Donnerstagabend teilte die Bahn offiziell mit, dass Dohm nach nur vier Monaten das Unternehmen wieder verlassen wird.

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