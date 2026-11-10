Banken: Mieten ziehen deutlich an - «Lage spitzt sich zu»

Berlin (dpa) - Angesichts des großen Mangels an Wohnraum ziehen die Mieten in Deutschland kräftig an. Im dritten Quartal stiegen die Neuvertragsmieten in Mehrfamilienhäusern um 3,5 Prozent gemessen am Vorjahresquartal, zeigen Zahlen des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken (VDP), der rund 50 Immobilienfinanzierer vertritt, darunter Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkassen und Landesbanken.

«Auf dem Mietmarkt spitzte sich die Lage weiter zu», schreibt der VDP, der bereits im zweiten Quartal ein Plus von 3,2 Prozent beobachtet hatte. Besonders in den Metropolen verschärfe sich die Situation, sagte Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt.

Mieten steigen, Immobilienpreise kaum

Anders als die Mieten zogen die Preise für Wohnimmobilien kaum an. Häuser und Wohnungen waren im dritten Quartal 1,0 Prozent teurer als vor einem Jahr, so die VDP-Zahlen, die auf Vertragsabschlüssen von mehr als 700 Banken basieren. Dabei verteuerten sich Einfamilienhäuser um 1,3 Prozent und Eigentumswohnungen um 2,3 Prozent. Die Preise für Mehrfamilienhäuser stiegen um 0,5 Prozent und damit ebenfalls weniger als die Verbraucherpreise insgesamt.

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Die deutlich gestiegenen Zinsen erschwerten Immobilienfinanzierungen, sagte Tolckmitt. Die Kaufpreise würden dagegen von einer «Übernachfrage nach Wohnraum» gestützt. Daher begrüße man die Ansätze der Bundesregierung, mit dem Bau-Turbo und dem Gebäudetyp E schnelleres und billigeres Bauen zu ermöglichen. Die Pläne zur Vergesellschaftung von Wohnraum in Berlin kritisierte Tolckmitt dagegen erneut. «Schon die Diskussion führt zu Zurückhaltung bei Investitionen und Immobilienfinanzierungen.»

Foto: Paul Zinken/dpa Das Thema Vergesellschaftung wird in Berlin seit langem heiß diskutiert - nun will die Linke nach den Wahlen Ernst machen. (Archivbild)

Stärkste Preisanstiege in Hamburg, Frankfurt und Köln

Am meisten verteuerten sich Wohnimmobilien im dritten Quartal in Hamburg (plus 2,4 Prozent), gefolgt von Frankfurt mit 1,6 Prozent und Köln mit 1,4 Prozent binnen Jahresfrist. Kleine Rückgänge gab es in Stuttgart. Gemessen am zweiten Quartal sanken die Preise in allen sieben Metropolen leicht und ebenso im bundesweiten Schnitt. Für Käufer ist das aber ein schwacher Trost, denn die Wohnungspreise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen und die Zinsen für zehnjährige Immobilienkredite zuletzt über die Marke von vier Prozent geklettert.