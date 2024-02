BASF-Finanzvorstand: Kluft zwischen Politik und Wirtschaft

Ludwigshafen (dpa) - BASF-Finanzvorstand Dirk Elvermann hat ein engeres Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft in Deutschland gefordert. «Angesichts vieler Baustellen passt gerade wenig zusammen. Wir reden an wichtigen Stellen aneinander vorbei», sagte Elvermann in einem Gespräch mit den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa.

Ferner leide die Wirtschaft massiv unter immer stärker werdendem Regulierungsdruck. «Chemieunternehmen sind so vielen Regularien unterworfen, die zwar gut gemeint sind, aber in der Summe schwer zu stemmen, selbst für ein großes Unternehmen - von kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz zu schweigen», sagte Elvermann. Er mahnte eine ihm zufolge längst überfällige Entbürokratisierung an. «Zudem brauchen wir mehr Wettbewerbsfähigkeit - kurzfristig, was etwa Energiekosten angeht, und langfristig, was Infrastruktur angeht.»