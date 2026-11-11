Großprojekt

BASF nimmt Milliarden-Chemieanlage in Louisiana in Betrieb

Der Chemiekonzern weiht eine Anlage für eine Milliarde Dollar ein - die größte Einzelinvestition von BASF in den USA. Das Großprojekt soll das Unternehmen in dem Schlüsselmarkt stärken.

BASF-Chef Markus Kamieth baut das Geschäft des Dax-Konzerns in den USA aus. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
BASF-Chef Markus Kamieth baut das Geschäft des Dax-Konzerns in den USA aus. (Archivbild)

Ludwigshafen/Geismar (dpa) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF baut sein Geschäft in den USA aus. In Geismar (Bundesstaat Louisiana) hat das Dax-Unternehmen eine neue Anlage in Betrieb genommen, für die BASF rund eine Milliarde Dollar (rund 900 Mio. Euro) investiert hat. Es handle sich um das bisher größte Investitionsprojekt von BASF ohne Gemeinschaftsfirma-Partner in Nordamerika, teilte der Konzern mit.

Mit der Investition verdoppele BASF seine jährliche Produktionskapazität für den Rohstoff MDI annähernd auf rund 600.000 Tonnen. MDI ist wichtig für die Herstellung von Kunststoffen, die in Bereichen wie Bau, Haushaltsgeräte, Transport, Autos, Schuhe und Möbel zum Einsatz kommen. Das verbessert die Energieeffizienz, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit von Produkten - etwa bei Isolierung, Wärmedämmung und Leichtbau. Die zusätzlichen Kapazitäten in Geismar festige die Position von BASF als MDI-Lieferant in Nordamerika.

Als Teil der Erweiterung hat BASF zudem die Produktionskapazität von Anilin in Geismar erhöht. Damit könne man nordamerikanische Kunden aus den Bereichen Pflanzenschutzmittel, Kautschuk sowie Farbstoffe und Pigmente besser bedienen. 

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BASF-Chef Kamieth: bringen Produktion näher an Kunden

«Die Vereinigten Staaten sind seit langem ein Schlüsselmarkt für BASF», sagte Vorstandschef Markus Kamieth bei der Feier. «Mit unserer neuen MDI-Anlage im industriellen Großmaßstab in Geismar stärken wir unsere Kerngeschäfte, treiben Innovationen voran und bringen unsere Produktion näher zu unseren Kunden.»

In Geismar in Louisiana ist BASF schon seit Jahrzehnten präsent. Dort befindet sich der größte Verbundstandort des Ludwigshafener Chemieriesen in den Vereinigten Staaten. Die USA sind für BASF als Absatzmarkt und Produktionsort unverzichtbar: Der Konzern betreibt dort mehr als 150 Standorte in 40 Bundesstaaten. Im vergangenen Jahr trugen die USA rund 13 Milliarden Euro zum Gesamtumsatz von BASF bei von knapp 60 Milliarden Euro.

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