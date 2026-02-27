Weltgrößter Chemiekonzern

BASF zeigt sich für 2026 vorsichtig

Der Dax-Konzern aus Ludwigshafen hat mehrere Baustellen. Entsprechend zurückhaltend gibt sich das Unternehmen beim Blick nach vorn.

BASF in Ludwigshafen: Kostendruck, hohen Energiepreisen und einer zu geringen Auslastung am Stammwerk. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
BASF in Ludwigshafen: Kostendruck, hohen Energiepreisen und einer zu geringen Auslastung am Stammwerk. (Archivbild)

Ludwigshafen (dpa) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF blickt vorsichtig in das laufende Jahr. Für 2026 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen zwischen 6,2 Milliarden und 7,0 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen mitteilte. 2025 ging das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen um 9,5 Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Euro zurück.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

BASF kämpft mit Kostendruck, hohen Energiepreisen und einer zu geringen Auslastung am Stammwerk in Ludwigshafen. Dort arbeitet mit etwa 33.000 Menschen etwa ein Drittel der weltweiten BASF-Beschäftigten. Der Konzern hat mehrere Sparprogramme aufgelegt, inklusive umfangreichem Stellenabbau. Zuletzt erzielten das Management und die Arbeitnehmervertreter eine Vereinbarung, die betriebsbedingte Kündigungen in Ludwigshafen bis Ende 2028 ausschließt. 

Niedrige Preise und Währungseffekte belasten

2025 schrumpfte der Umsatz wie bereits bekannt um knapp drei Prozent im Jahresvergleich auf knapp 59,7 Milliarden. Zwar stiegen die verkauften Mengen leicht. Doch niedrigere Verkaufspreise und negative Währungseffekte belasteten. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn von 1,3 Milliarden auf 1,6 Milliarden Euro. Dazu trug unter anderem ein Sonderertrag aus dem Verkauf des Bautenanstrichmittelgeschäfts an den US-Konzern Sherwin-Williams bei. 

Die Dividende für 2025 will der BASF-Vorstand mit 2,25 Euro (Vorjahr: 2,25) je Aktie stabil halten. Das Unternehmen hatte bereits im Januar Eckdaten bekanntgegeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BASF fährt Investitionen deutlich zurück
Weltgrößter Chemiekonzern

BASF fährt Investitionen deutlich zurück

Der Chemieriese bekommt die schwache Nachfrage zu spüren. Die Ausgaben werden angepasst. Das Sparprogramm läuft.

29.10.2025

Chemiekonzern BASF senkt Gewinnprognose
Quartalszahlen

Chemiekonzern BASF senkt Gewinnprognose

Eine schwache Konjunktur, hohe Energiepreise und Handelskonflikte belasten die Chemiebranche. Das hinterlässt auch beim Schwergewicht BASF Spuren.

11.07.2025

Milliardendeal: BASF verkauft Geschäft mit Bautenanstrichen
Weltgrößter Chemiekonzern

Milliardendeal: BASF verkauft Geschäft mit Bautenanstrichen

Der Chemiekonzern will mit einem Konzernumbau zurück in die Erfolgsspur. Ein milliardenschwerer Geschäftsverkauf ist nur ein Teil davon. Weitere Schritte sollen folgen.

17.02.2025

BASF will Agrarsparte an die Börse bringen
Chemiebranche

BASF will Agrarsparte an die Börse bringen

Der Chemieriese BASF will sich mehr auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Das hat Folgen für einzelne Sparten.

26.09.2024

Umsatz bei Chemiekonzern BASF schrumpft - Ziele bestätigt
Verkaufspreise unter Druck

Umsatz bei Chemiekonzern BASF schrumpft - Ziele bestätigt

Im zweiten Quartal verkauft BASF mehr Produkte. Dennoch sinkt der Umsatz. In einer Sparte laufen die Geschäfte besonders schlecht.

26.07.2024