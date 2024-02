Bauernproteste in ganz Polen

Nach Medienberichten bremsten die Landwirte mit langsam fahrenden Traktoren den Verkehr auf vielen Straßen und in vielen Ortschaften. Eine Übersicht der Bauerngewerkschaft Solidarnosc listete mehr als 260 geplante Protestaktionen auf. Protestierende Bauern blockierten nach ukrainischen Angaben auch den Übergang Medyka-Schegyni an der Grenze zur Ukraine.

Der Protest richtete sich gegen die Pläne der EU in der Umwelt- und Klimapolitik, unter anderem zusammengefasst im Schlagwort Green Deal (Grüner Deal). Die Bauern in Polen und anderen Ländern hielten sie für allzu radikal, bürokratisch und für die Landwirtschaft schädlich, sagte Vizeagrarminister Adam Nowak der Agentur PAP zufolge. Bei einem Auftritt vor Demonstranten in Sieradz in Zentralpolen versuchte er dem Protest die Spitze nehmen. Es sei kein Protest gegen die Regierung, sagte Nowak. «Das Landwirtschaftsministerium unterstützt diese Forderungen inhaltlich und vertritt sie auf der europäischen Bühne.»