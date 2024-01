Bauernproteste: Landwirte wollen Paris blockieren

Paris (dpa) - Im weiteren Kampf für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen drohen Landwirte in Frankreich, ab Montag Paris zu blockieren. Man werde damit um 14 Uhr für unbestimmte Zeit beginnen, verkündeten Vertreter der Gewerkschaft der Junglandwirte und der Gewerkschaft FNSEA am Sonntag. Alle Hauptachsen, die in die Metropole führen, sollen demnach blockiert werden. Die beiden Verbände vertreten auf nationaler Ebene die Mehrheit des Berufszweigs.

Der Premierminister habe nur einen Teil der 122 Forderungen berücksichtigt, die man an ihn gerichtet habe, sagte der Chef der FNSEA, Frankreichs größter landwirtschaftlicher Gewerkschaft, in einem am Sonntag in der Zeitung «La Tribune Dimanche» erschienenen Interview. Viele Themen seien nicht behandelt worden, erklärte Arnaud Rousseau.