Statistik zu Bauleistungen

Baupreise steigen überdurchschnittlich

Nicht nur Wohnhäuser sind betroffen: Auch Straßenbau und Bürogebäude sind spürbar teurer geworden.

Der Bau neuer Wohnungen wird immer teurer. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Der Bau neuer Wohnungen wird immer teurer. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Das Bauen in Deutschland ist erneut deutlich teurer geworden. Im August lagen die Preise für den Neubau herkömmlicher Wohngebäude 5,5 Prozent über dem Niveau aus dem Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Eine schnellere Preissteigerung hatte es zuletzt vor drei Jahren gegeben. Innerhalb des beobachteten Dreimonatszeitraums kletterten die Preise um 1,0 Prozent. 

Vor allem die Preise für Dacharbeiten legten innerhalb eines Jahres um 7,6 Prozent zu. Auch Zimmer- und Holzbauarbeiten wurden 7,2 Prozent teurer. Nicht ganz so stark stiegen die Preise für Mauer- (4,2 Prozent) und Betonarbeiten (4,3 Prozent). Beim Innenausbau treiben Elektroanlangen und Heizanlagen die Preise. Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden sind 6,0 Prozent teurer als im August 2025. 

Die Preisentwicklung weit oberhalb der durchschnittlichen Entwicklung der Verbraucherpreise (2,9 Prozent) trifft nicht nur Wohngebäude: Die Preise im Straßenbau lagen 6,9 Prozent über denen aus dem Vorjahr, während Bürogebäude 5,7 Prozent teurer waren.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wohnungsbau wird immer teurer: Preise steigen kräftig
Wohnungsbau

Wohnungsbau wird immer teurer: Preise steigen kräftig

Dachdecker, Betonarbeiten, Heizungen: Wer ein Haus baut, muss mit deutlichen Kostenanstiegen rechnen. Die Preise ziehen quer durch die Bank an. Die Politik will mit mehreren Maßnahmen dagegenhalten.

10.07.2026

Energiepreise sinken - doch Alltag bleibt spürbar teurer
Verbraucherpreise im Oktober

Energiepreise sinken - doch Alltag bleibt spürbar teurer

Nach zwei Monaten mit steigenden Inflationsraten hat die Teuerung in Deutschland wieder etwas nachgelassen. Doch es bleibt vorerst bei einem Wert über der Zwei-Prozent-Marke.

12.11.2025

Baupreise für Wohngebäude steigen um gut drei Prozent
Immobilien

Baupreise für Wohngebäude steigen um gut drei Prozent

Bauen in Deutschland ist teuer - und die Preise steigen weiter. Schwacher Trost: Der Anstieg beschleunigt sich nicht mehr. Überdurchschnittlich teurer werden Heizanlagen.

10.01.2025

Bäcker

Preise für Brot und Brötchen überdurchschnittlich gestiegen

Höhere Energie- und Rohstoffkosten haben das Grundnahrungsmittel Brot in den vergangenen Jahren deutlich teurer gemacht. Zuletzt stiegen die Preise jedoch etwas weniger stark.

30.04.2024

Immobilien

Baupreise in Deutschland steigen langsamer

Arbeiten am Dach und Erdarbeiten sind merklich teurer geworden. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten, was die Baupreise betrifft.

10.07.2023