Berentzen spricht über Kauf durch US-Konzern

Haselünne (dpa) - Der Schnaps- und Getränkehersteller Berentzen ist in Gesprächen zu einer Übernahme durch einen Branchenriesen aus den USA. Mit dem auf Whiskey spezialisierten Konkurrenten Sazerac wird über ein öffentliches Übernahmeangebot verhandelt, wie die Firma aus dem niedersächsischen Haselünne nach einem entsprechenden Bericht des Finanzdienstes Bloomberg bestätigte.

Der unter anderem für Berentzen Apfelkorn und Puschkin Vodka bekannte deutsche Anbieter war zuletzt an der Börse rund 35 Millionen Euro wert. Für Sazerac mit Marken wie Southern Comfort und Buffalo Trace wäre eine solche Übernahme leicht zu stemmen: Dem «Wall Street Journal» zufolge bot Sazerac in diesem Jahr dem Jack-Daniel's-Hersteller Brown-Forman eine rund 15 Milliarden Dollar schweren Übernahmedeal an, bekam aber im ersten Anlauf einen Korb. Stattdessen kaufte Sazerac jüngst den britischen Spirituosen-Hersteller Au Vodka. Der Deal war nach Bloomberg-Informationen rund 300 Millionen Pfund (350 Millionen Euro) schwer.

Berentzen hatte zuletzt mit einer schleppenden Alkohol-Nachfrage zu kämpfen. Nach dem ersten Halbjahr wurden die Jahresziele nach unten geschraubt. Der Halbjahresumsatz schrumpfte um gut elf Prozent auf 71 Millionen Euro, der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern sackte um mehr als 80 Prozent auf nur noch rund 600.000 Euro ab. Von Berentzen kommen auch Spirituosen wie Doornkaat und Bommerlunder. Daneben werden alkoholfreie Getränke hergestellt, darunter Mio Mio und in Lizenz Sinalco.