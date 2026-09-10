Für Abbau und Schließungen

Bericht: Sparpläne könnten Volkswagen Milliarden kosten

Volkswagen steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Geplant ist ein weiterer Stellenabbau - und möglicherweise Werksschließungen. Aber bevor VW so Milliarden spart, dürfte es erst einmal teuer werden.

Stellenabbau und mögliche Werksschließungen könnten VW Milliarden kosten. (Archivbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Stellenabbau und mögliche Werksschließungen könnten VW Milliarden kosten. (Archivbild)

Wolfsburg (dpa) - Volkswagen kalkuliert einem Bericht zufolge mit Kosten von bis zu 16 Milliarden Euro für den Abbau Zehntausender Stellen und mögliche Werksschließungen in Deutschland. Mit bis zu zehn Milliarden Euro rechnet VW allein für den geplanten Stellenabbau bis 2030, wie das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» unter Berufung auf den Aufsichtsratsbeschluss aus der vergangenen Woche und weitere interne Dokumente berichtet. Das Geld sei unter anderem für Altersteilzeit, Abfindungen und Sozialpläne vorgesehen.

Für eine mögliche Einstellung der Autoproduktion in Emden und Zwickau 2031 veranschlagt das Management um VW-Chef Oliver Blume dem Bericht zufolge insgesamt rund zwei Milliarden Euro. Für das Nutzfahrzeugwerk in Hannover und den Audi-Standort Neckarsulm, denen 2032 beziehungsweise 2034 das Ende droht, kalkuliere Volkswagen jeweils mit etwa zwei Milliarden Euro. Schon Anfang 2037 hätten unter anderem die gesparten Gehälter diese Kosten aber ausgeglichen. Ein VW-Sprecher wollte die Zahlen nicht kommentieren. 

Wie realistisch die Kalkulation ist, war zunächst unklar. Arbeitnehmervertreter schätzen die Kosten deutlich höher ein. Als Vergleich herangezogen wird dabei die geschlossene Audi-Fabrik in Brüssel: Das Aus des Werks mit etwas mehr als 3.000 Beschäftigten hatte die Ingolstädter rund 1,6 Milliarden Euro belastet. An den vier nun bedrohten Standorten arbeiten aber deutlich mehr Menschen. 

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VW steht vor historischem Umbau 

Der Aufsichtsrat des Autobauers hatte sich vergangene Woche einstimmig auf einen «Zukunftsplan» des Vorstands geeinigt. Durch die Maßnahmen soll der Konzern robuster und wettbewerbsfähiger werden. Es handelt sich demnach um das «tiefgreifendste Transformationsprogramm» in der Geschichte von Volkswagen. Das finanzielle Kernziel des Plans: Der Vorstand peilt bis 2030 eine deutlich höhere Rendite an. Von 100 Euro Umsatz sollen dann neun Euro operativer Gewinn übrig bleiben. Zum Halbjahr waren es 3,80 Euro. 

Die Zukunft von vier VW- und Audi-Standorte ist weiter ungewiss: Hannover, Zwickau, Neckarsulm und - hier im Bild - Emden. (Archivbild) Foto: Lars Penning/dpa
Die Zukunft von vier VW- und Audi-Standorte ist weiter ungewiss: Hannover, Zwickau, Neckarsulm und - hier im Bild - Emden. (Archivbild)

Dafür muss der Konzern deutlich effizienter werden und die Kosten erheblich senken. Der Vorstand will daher in den nächsten Jahren unter anderem 50.000 Stellen streichen - zusätzlich zu den bisherigen Plänen. Die Hälfte davon könnte auf Deutschland entfallen. Konkrete Abbauprogramme müssen aber noch mit den Arbeitnehmervertretern ausgehandelt werden.

Zukunft der Werke ungewiss

Außerdem sieht der Vorstand derzeit keine wettbewerbsfähige Folgebelegung für die VW-Werke in Emden, Zwickau, Hannover sowie den Audi-Standort in Neckarsulm. Das hat der Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen. Schließungen wurden aber nicht beschlossen. Bis Mitte 2027 soll nun vielmehr ein Konzept für eine wettbewerbsfähige europäische Produktionsstruktur vorliegen. Für die vier bedrohten Standorte werden «parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft», hieß es.

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