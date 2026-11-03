Digitalwährungen

Binance: Nordkorea weist Vorwurf von Milliardenraub zurück

Nach dem bislang größten Hackerangriff auf eine Kryptobörse weist Pjöngjang jegliche Verantwortung zurück. Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers hält die Anschuldigungen für absurd.

Kim Yo Jong, Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, hat Anschuldigungen nach dem größten Raub bei einer Kryptobörse zurückgewiesen. (Archivbild) Foto: Jorge Silva/Pool Reuters via AP/dpa
Kim Yo Jong, Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, hat Anschuldigungen nach dem größten Raub bei einer Kryptobörse zurückgewiesen. (Archivbild)

Pjöngjang (dpa) - Nordkorea hat den Vorwurf der USA zurückgewiesen, für den Diebstahl von mehreren Milliarden Dollar bei der Handelsplattform Binance verantwortlich zu sein. Die Anschuldigung sei «absurd» und eine «schwerwiegende politische Provokation», erklärte Kim Yo Jong, Schwester von Machthaber Kim Jong Un, in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme.

Beim Binance-Raub handelt es sich gemessen an der Schadenssumme von mutmaßlich mehr als sechs Milliarden Dollar (rund 5,4 Milliarden Euro) um den bisher größten Hackerangriff auf eine Kryptobörse überhaupt. Zum Vergleich: Die südkoreanische Zentralbank schätzt, dass Nordkoreas gesamter Außenhandel im vergangenen Jahr etwa 3,1 Milliarden US-Dollar betragen hat - also nur rund die Hälfte der mutmaßlich erbeuteten Krypto-Raubsumme.

Kryptowährung Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Kryptowährung

Nordkoreas Hacker sollen auch Waffenprogramme finanzieren

Kim warf Washington vor, Nordkorea regelmäßig ohne Belege mit internationaler Cyberkriminalität in Verbindung zu bringen. Bereits im vergangenen Jahr haben die USA Pjöngjang für einen Hackerangriff auf die Kryptobörse Bybit verantwortlich gemacht. Damals waren rund 1,5 Milliarden Dollar in Digitalwährungen erbeutet worden. Die wiederholten Anschuldigungen zielten darauf ab, das internationale Ansehen Nordkoreas zu beschädigen und dessen Souveränität zu verletzen, erklärte Kim.

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Das FBI hatte Nordkorea in der vergangenen Woche für den Diebstahl bei Binance verantwortlich gemacht. Eine von Nordkorea unterstützte Hackergruppe sei an dem Angriff beteiligt gewesen, erklärte die US-Bundespolizei. 

Nordkoreanische Hacker werden von internationalen Sicherheitsforschern seit Jahren mit zahlreichen Angriffen auf Kryptoplattformen in Verbindung gebracht. Die erbeuteten Gelder sollen unter anderem zur Finanzierung der nordkoreanischen Waffenprogramme dienen.

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