Pharma

Biontech mal wieder mit Plus - Gründer-Ehepaar vor Abschied

Die Mainzer stecken viel Geld in die Forschung, hoffen auf Zulassungen in der Onkologie. Unter dem dritten Quartal steht nun ein Plus. Der Abschied des Gründer-Ehepaares wirft seine Schatten voraus.

Biontech hatte vor einiger Zeit auch Standortschließungen verkündet. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Biontech hatte vor einiger Zeit auch Standortschließungen verkündet. (Archivbild)

Mainz (dpa) - Wenige Wochen vor dem angekündigten Abschied der Mitbegründer Ugur Sahin und Özlem Türeci hat Biontech einen Gewinn für das dritte Quartal gemeldet. Für die ersten neun Monate des Jahres 2026 schlägt bei dem Pharmaunternehmen und Impfstoffhersteller aus Mainz dennoch ein Milliardenverlust zu Buche. Derweil laufen Gespräche dazu, ob Rechte von Biontech in das neue Unternehmen von Sahin und Türeci eingebracht werden. 

Das dritte Quartal schloss Biontech nach eigenen Angaben mit einem Nettogewinn von 184,5 Millionen Euro ab nach einem Verlust von 28,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres kam ein Verlust von 1,17 Milliarden Euro bei den Mainzern zusammen und damit mehr als im Vorjahreszeitraum mit 831,1 Millionen. 

Viel Geld für Forschung und Standort-Schließungen

Ein Hauptgrund sind immense Ausgaben für die Forschung und Entwicklung vor allem von Krebstherapien, bei gleichzeitig stark geschrumpftem Geschäft mit Covid-19-Impfstoff. Vor dem Hintergrund muss Biontech an mancher Stelle sparen und kündigte in diesem Jahr auch die baldige Schließung der drei Standorte Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen an. In Tübingen soll Ende 2027 Schluss sein, in Marburg Anfang 2028 und in Idar-Oberstein Ende 2028, teilte das Unternehmen Ende September mit. Betroffen sind demnach etwa 1.800 Beschäftigte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Erlöse von Biontech lagen im dritten Quartal bei 1,29 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es mit 1,52 Milliarden zwar mehr gewesen, seinerzeit profitierte Biontech aber auch von Zahlungen des US-Konzerns Bristol Myers Squibb (BMS). Biontech und BMS haben eine gemeinsame globale Entwicklung und Kommerzialisierung für den hoffnungsvollen Wirkstoffkandidaten Pumitamig vereinbart, für den seinerzeit eine Menge Geld von BMS an Biontech floss. 

Kommt es zur Vereinbarung mit neuem Unternehmen?

Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal erlaube es, die Umsatzprognose für 2026 im oberen Bereich einzugrenzen, sagte Finanzvorstand Ramón Zapata laut Mitteilung. Biontech geht nun von Erlösen im Gesamtjahr von 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro aus, davor lag die Spanne bei 1,6 bis 1,9 Milliarden. 

Sahin und Türeci, die beiden zentralen Gesichter des in der Corona-Pandemie bekanntgewordenen Unternehmens, werden Biontech bis spätestens Ende dieses Jahres verlassen und in ein neues Unternehmen wechseln. Das hat den Namen Arife, wird auch in Mainz sitzen und sich der Erforschung und Entwicklung sowie der Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten widmen. 

Vor einiger Zeit hieß es, es sei geplant, Rechte und mRNA-Technologien von Biontech in dieses neue Unternehmen einzubringen. Im Gegenzug würde Biontech dann eine Minderheitsbeteiligung an der neuen Firma sowie Lizenzgebühren bekommen. Laut Biontech ist aber noch nicht klar, ob es eine solche bindende Vereinbarung geben wird. Die Gespräche dazu liefen, hieß es nun, eine Vereinbarung sei für beide Seiten optional.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Biontech schließt Tübinger Werk – Palmer: Jobs erhalten
Pharma

Biontech schließt Tübinger Werk – Palmer: Jobs erhalten

Biontech schließt drei Standorte, rund 1.800 Jobs sind betroffen. Wie das Unternehmen und die Stadt Tübingen auf die Entwicklung reagieren.

28.09.2026

Gewerkschaft: Bei Biontech ist die Maske gefallen
Pharma

Gewerkschaft: Bei Biontech ist die Maske gefallen

Die Verunsicherung bei den Beschäftigten ist groß: Gibt es Kaufinteressenten für die Werke? Können Jobs gerettet werden?

23.05.2026

Fast 1.900 Jobs in Gefahr: Biontech schließt Standorte
Pharma

Fast 1.900 Jobs in Gefahr: Biontech schließt Standorte

In der Corona-Pandemie wurden Milliarden mit dem Impfstoff verdient. Nun forscht Biontech an Krebsmedikamenten. Das kostet viel Geld und hat Folgen für Werke in Marburg, Idar-Oberstein und Tübingen.

05.05.2026

Biontech-Gründer verlassen Unternehmen und gründen neues
Pharma

Biontech-Gründer verlassen Unternehmen und gründen neues

Sahin und Türeci waren die Gesichter von Biontech, das mit Pfizer die erste Zulassung für einen Corona-Impfstoff bekam. Nun wagt das Forscher-Ehepaar Neues - ein Einschnitt in Zeiten großer Verluste.

10.03.2026

Pharma

Gewinn bei Biontech bricht ein

Deutlich weniger Umsatz und Gewinn, viel weniger verkaufte Impfstoffdosen. Dafür gibt das Unternehmen mehr für Forschung und Entwicklung aus und setzt große Hoffnungen in Krebstherapien.

20.03.2024