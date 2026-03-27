Kryptowährung

Bitcoin fällt unter 67.000-Dollar

Die Kryptowährung Bitcoin verliert erneut deutlich an Wert. Analysten warnen vor erhöhtem Risiko am ohnehin nervösen Kryptomarkt.

Der Kurs des Bitcoin ist unter 67.000 US-Dollar gefallen. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Der Kurs des Bitcoin ist unter 67.000 US-Dollar gefallen.

Frankfurt/Main (dpa) - Der Bitcoin ist am Freitag unter Druck geraten und unter 67.000 US-Dollar gefallen. Der anhaltende Iran-Krieg sorgt wieder für mehr Verunsicherung. Der Bitcoin erreichte mit 66.201 Dollar am Mittag den niedrigsten Stand seit dem 9. März. Am Morgen hatte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp noch bei 69.000 Dollar gelegen. 

Allerdings hat sich der Bitcoin seit Beginn des Iran-Kriegs in einer vergleichsweise engen Bandbreite bewegt und bis zuletzt keine klare Richtung gefunden. «Der Bitcoin schwankt derzeit in einem Spannungsfeld zwischen Risikoaversion und seiner Rolle als alternative Anlageklasse», kommentierte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. 

Der Bitcoin leidet aber offenbar zunehmend darunter, dass Investoren das Risiko meiden. «Anleger sorgen sich derzeit um die nicht absehbaren Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die Weltwirtschaft», schreibt Emden. Zudem sei das Bild auch aus charttechnischer Sicht angespannt. Emden hält auch einen Fall unter 60.000 Dollar für möglich. Mitte Januar hatte der Bitcoin noch fast 100.000 Dollar gekostet. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am volatilen Kryptomarkt kommt es immer wieder zu heftigen Ausschlägen - daher hat es solch extreme Kursbewegungen in der Geschichte des Bitcoins bereits mehrfach gegeben. Sie machen die hohen Risiken deutlich, die mit dem Kauf von Kryptowährungen verbunden sind.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bitcoin setzt Rekordjagd fort
Kryptowährung

Bitcoin setzt Rekordjagd fort

Der ehemalige und kommende US-Präsident Trump war Favorit der Mehrheit der Krypto-Community. Sein Sieg sorgt für Schwung. Am Markt habe sich inzwischen eine Eigendynamik entfaltet, heißt es.

11.11.2024

Bitcoin erstmals über 80.000 US-Dollar
Kryptowährungen

Bitcoin erstmals über 80.000 US-Dollar

Nach dem Sieg von Donald Trump erreicht der Bitcoin fast täglich neue Höchststände. Nun wurde erstmals eine wichtige Schwelle überschritten.

10.11.2024

Bitcoin sackt deutlich ab - Kurs zuletzt bei 53.000 Dollar
Börse

Bitcoin sackt deutlich ab - Kurs zuletzt bei 53.000 Dollar

Die Kryptowährung ist für starke Schwankungen bekannt. Inmitten der weltweiten Börsenturbulenzen verliert der Bitcoin stark an Wert.

05.08.2024

Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Februar
Kryptowährung

Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Februar

Die Kryptowährung sackt im frühen Handel ab. Experten sehen mehrere Gründe dafür - darunter die Furcht vor einer Angebotsschwemme.

05.07.2024

Angst vor Angebotsschwemme: Bitcoin unter 58.000 Dollar
Kryptowährung

Angst vor Angebotsschwemme: Bitcoin unter 58.000 Dollar

Der Bitcoin steht unter heftigem Druck. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vor allem ein Skandal aus den Anfangszeiten des Bitcoins holt die Kryptowährung nun ein.

04.07.2024