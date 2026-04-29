Steigende Baukosten

Bitumen-Preis verdoppelt: Iran-Krieg verteuert Straßenbau

Mit Milliarden-Ausgaben will der Bund die Infrastruktur modernisieren. Doch der Iran-Krieg lässt die Kosten im Straßenbau rasant steigen. Die Baubranche wirft der Politik vor, sie im Stich zu lassen.

Ein Bauarbeiter repariert eine Straße in Berlin mit Bitumen, einem Bindemittel für Asphalt. (Symbolbild) Foto: Wolfgang Kumm/dpa
Ein Bauarbeiter repariert eine Straße in Berlin mit Bitumen, einem Bindemittel für Asphalt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die Bundesregierung will mit Milliardensummen Straßen und Brücken modernisieren, doch der Iran-Krieg lässt die Kosten hochschnellen. Die Bauindustrie warnt vor Verzögerungen bei dringenden Investitionen in die Infrastruktur und wirft der Politik vor, sie auf Preisanstiegen sitzenzulassen.

Der Preis für Bitumen, ein Bindemittel für Asphalt, das auf Erdöl basiert, habe sich seit Kriegsbeginn ungefähr verdoppelt, sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands HDB, der Deutschen Presse-Agentur. «Ohne Bitumen kein Asphalt, ohne Asphalt kein Straßenbau.» Im März hätten die Kostenanstiege binnen Monatsfrist die Preisanstiege während des Ukraine-Kriegs 2022 noch überschritten.

Die Kostensteigerungen hätten einen großen Einfluss auf den Asphaltpreis, der je nach Bitumenanteil von 15 bis 30 Prozent reiche. Und die Welle an Preiserhöhungen von Lieferanten anderer Produkte stehe noch bevor, so Müller.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kritik an Politik: «Firmen tragen das Preisrisiko allein»

Das treffe Bauunternehmen hart, weil viele Verträge mit der öffentlichen Hand als Festpreisverträge liefen und Projekte unwirtschaftlicher würden. «Das Unternehmen trägt das Preisrisiko eines internationalen Handelskonflikts allein.» Dies gelte gerade für Verträge, die im Februar zu Festpreisen geschlossen wurden, der Baubeginn aber erst im März lag. Müller fordert: «Wir brauchen deshalb dringend Preisgleitklauseln in öffentlichen Verträgen rückwirkend zum 1. März 2026.»

Mit solchen Klauseln, die es per Erlass schon im Ukraine-Krieg gab, können Schwankungen bei Materialpreisen in laufenden Verträgen berücksichtigt werden. 

Die Preise für Bitumen sind mit dem Iran-Krieg rasant gestiegen. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa
Die Preise für Bitumen sind mit dem Iran-Krieg rasant gestiegen. (Symbolbild)

Derzeit sei es kaum möglich, Bauleistungen seriös zu kalkulieren, schilderte Müller. Unternehmen müssen wegen der großen Unsicherheit um den Iran-Krieg oft Risikoaufschläge berechnen, was zu deutlich höheren Angebotspreisen und Verzögerungen bei Investitionen führen könne.

Die Politik kritisiert Müller scharf: «Bau- und Verkehrsministerium lassen die Unternehmen derzeit im Stich, mit Verweis darauf, dass die amtlichen Statistiken keine Intervention rechtfertigen würden.» Die Statistik, die etwa im Februar wachsende Bauaufträge zeigte, laufe dem Geschehen aber hinterher. Die Bundesregierung verkenne die Marktentwicklung und verstecke sich hinter dem Statistischen Bundesamt - «und das als Monopolauftraggeber».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Baubranche warnt: Iran-Krieg treibt Kosten für Hausbauer
Wohnen

Baubranche warnt: Iran-Krieg treibt Kosten für Hausbauer

Beton, Stahl, Dämmstoffe: Baumaterialien haben sich mit dem Nahostkrieg reihenweise verteuert. Die Rechnung zahlen Hausbauer. Auch für den Kampf gegen den Mangel an Wohnraum heißt das nichts Gutes.

24.04.2026

Neue Angriffe im Iran-Krieg – Bemühungen um Deeskalation
Krieg in Nahost

Neue Angriffe im Iran-Krieg – Bemühungen um Deeskalation

Die USA und Israel liefern sich mit dem Iran wieder schweren Beschuss. Pakistan hat sich als Vermittler angeboten - die Erfolgschancen sind ungewiss.

29.03.2026

Iran-Krieg: USA erhöhen Zahl der Angriffe
Nahost

Iran-Krieg: USA erhöhen Zahl der Angriffe

Washington gibt sich trotz mancher Gegenschläge des Irans weiter siegessicher. Irans oberster Führer sei «wahrscheinlich entstellt», sagt Verteidigungsminister Pete Hegseth.

13.03.2026

IEA will wegen Iran-Krieg Rekordmenge Ölreserven freigeben
Rasanter Anstieg des Ölpreises

IEA will wegen Iran-Krieg Rekordmenge Ölreserven freigeben

In die Höhe schnellende Ölpreise, eine angespannte Versorgungslage in Asien: Um die Folgen des Iran-Kriegs abzufedern, greift die Internationale Energieagentur zu einem Krisenmittel - im Rekordumfang.

11.03.2026

Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg
Eskalation im Nahen Osten

Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg

Mehrere Schiffe nahe der Straße von Hormus sind unter Beschuss geraten. Der Iran droht, den Öltransport durch die Meerenge zu stoppen. Zugleich setzen Israel, der Iran und die USA ihre Angriffe fort.

11.03.2026