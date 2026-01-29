Autoindustrie und Klimaziele

BMW hält verschärftes CO2-Flottenziel im ersten Jahr ein

Die Münchner müssen dabei nicht auf vergangenes Jahr eingeführte Lockerungen der Regelung zurückgreifen. Vor allem, weil sie viele Elektroautos verkaufen.

Auch dank eines hohen Elektroanteils hat BMW seine CO2-Flottenziele in Europa erreicht. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Auch dank eines hohen Elektroanteils hat BMW seine CO2-Flottenziele in Europa erreicht. (Archivbild)

München (dpa) - BMW hat die verschärften europäischen CO2-Flottenvorgaben im vergangenen Jahr eingehalten. Nach vorläufigen Berechnungen des Unternehmens lagen die durchschnittlichen Emissionen der in der EU, Norwegen und Island verkaufen Fahrzeuge bei 90 Gramm CO2 pro Kilometer. Damit unterschreiten sie den Grenzwert um 2,9 Gramm pro Kilometer. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach diesen Zahlen hat BMW den CO2-Ausstoß in Europa im Vergleich zu 2024 um 9,5 Gramm pro Kilometer gesenkt. Grund dafür ist vor allem, dass die Münchner den Anteil elektrifizierter Autos vergangenes Jahr deutlich steigerten. Inzwischen liegt er in der relevanten Region bei 41,1 Prozent. Deutlich mehr als die Hälfte davon sind vollelektrische Autos. 2024 waren es noch 35,9 Prozent elektrifizierte Autos.

BMW: Wir brauchen Erleichterungen bei CO2-Regeln nicht

«Wir haben 2025 die ambitionierten CO2-Ziele in Europa erneut übererfüllt –
und zwar ohne Flexibilisierung oder Pooling», betont der scheidende Konzernchef Oliver Zipse. «Das unterstreicht: Technologieneutralität und konsequente CO2-Reduzierung sind kein Widerspruch, sondern gehen Hand in Hand. Entscheidend ist die Effizienz aller Antriebsformen, die wir unseren Kunden anbieten.» 

Pooling beschreibt dabei die Möglichkeit, dass sich mehrere Autohersteller zusammentun, um gemeinsam im Schnitt die CO2-Ziele zu erreichen. Die Flexibilisierung ist eine 2025 umgesetzte Änderung der ursprünglichen Regelung, nach der es ausreicht, die Ziele im Schnitt der Jahre 2025 bis 2027 zu erreichen. Überschreitungen im vergangenen Jahr könnten damit durch Unterschreitungen in der Zukunft ausgeglichen werden. 

Werte in Deutschland sind höher

Die aktuellen Verbrauchszahlen zeigen auch, dass der CO2-Flottenausstoß von BMW in der EU, Norwegen und Island insgesamt niedriger ist als im Heimatland Deutschland. Dort ergibt sich aus den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts für die BMW-Group ein Wert von mehr als 100 Gramm pro Kilometer. Wahrscheinlich sind Unterschiede im Fahrzeugmix hier ein entscheidender Faktor.

Die Zahlen basieren dabei sämtlich auf den offiziellen Verbrauchswerten nach dem normierten Fahrzyklus WLTP. Im realen Fahrbetrieb können sie - unter anderem je nach Fahrweise - deutlich abweichen. Das betrifft allerdings praktisch alle Marken, nicht nur BMW.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
USA, Europa und Mini retten BMW den Absatz
Autoindustrie

USA, Europa und Mini retten BMW den Absatz

Trotz rückläufiger Verkäufe in China meldet BMW ein leichtes Plus. Und auch ein früherer Wachstumstreiber zieht nicht mehr so stark. Das könnte ein Nebeneffekt von BMWs neuestem Produkt sein.

09.01.2026

BMW will Millionen Tonnen CO2 einsparen
Klimabilanz

BMW will Millionen Tonnen CO2 einsparen

2035 will der Konzern für 60 Millionen Tonnen weniger verantwortlich sein als 2019. Was in die Berechnung einfließt.

02.12.2025

BMW und Mercedes verkaufen Mobilitäts-App Freenow an Lyft
Fahrdienstvermittler

BMW und Mercedes verkaufen Mobilitäts-App Freenow an Lyft

Die beiden Autokonzerne trennen sich von der Mobilitäts-App, mit der sich unter anderem Taxifahrten, Mietwagen aber auch Leihräder und Elektroroller buchen lassen.

16.04.2025

BMW: Schärfere CO2-Vorgaben 2025 kein Problem
Autoindustrie

BMW: Schärfere CO2-Vorgaben 2025 kein Problem

BMW stimmt nicht in den Chor der Autobauer ein, die die geplante weitere Verschärfung der CO2-Vorgaben 2025 kritisieren. Mit Blick auf das Verbrennerverbot schon 2035 ist die Einigkeit größer.

19.09.2024

Rekord-Investitionen belasten BMW-Gewinn
Autoindustrie

Rekord-Investitionen belasten BMW-Gewinn

Mit den Autos der «Neuen Klasse» auf einer reinen E-Plattform will BMW die Profitabilität auf das Niveau der Verbrenner heben. Dafür muss der Autobauer aber erst einmal viel Geld ausgeben.

21.03.2024