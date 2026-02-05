Umwelt und Rohstoffe

BMW kooperiert mit Lidl-Schwester PreZero beim Recycling

Altfahrzeuge als Schatztruhe: BMW und PreZero entwickeln neue Wege, um ausgediente Autos länger als Rohstofflieferanten zu nutzen. Dabei geht es um die Umwelt - aber nicht nur.

BMW will das Recycling seiner Autos verbessern. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
BMW will das Recycling seiner Autos verbessern. (Archivbild)

München/Neckarsulm (dpa) - BMW und die Lidl-Schwester PreZero wollen gemeinsam Autos recyceln. Die Unternehmen haben einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterschrieben, wie sie mitteilen. Dessen Ziel ist, ein Geschäftsmodell zur Verwertung von Altfahrzeugen zu entwickeln und damit einen geschlossenen Materialkreislauf zu erzeugen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Noch sind die Angaben zur Kooperation eher vage, ist sie erfolgreich, könnte sie aber mehrere positive Effekte haben. Dabei geht es auch um die Umwelt, aber nicht nur. Denn das Recycling soll helfen, Rohstoffabhängigkeiten zu reduzieren und Lieferketten widerstandsfähiger zu machen. 

Altautos als Materialquelle

«Durch die Entwicklung eines tragfähigen Geschäftsmodells für einen innovativen Material- und Verwertungskreislauf sollen Altfahrzeuge konsequent als strategische Materialquelle genutzt werden», heißt es von den Unternehmen. «Zunächst sollen Komponenten eines Fahrzeugs durch weitere Nutzung möglichst lange im Kreislauf gehalten werden. In einem weiteren Schritt ist es das Ziel, durch innovative Verwertungsprozesse mehr hochwertige Recyclingmaterialien und Rohstoffe für den weiteren Einsatz zu gewinnen. Der Bedarf an Primärrohstoffen würde so deutlich gesenkt werden.»

Bei BMW spricht man von einem «Meilenstein». Die Kooperation sei langfristig zu sehen. Ab sofort arbeite man gemeinsam am Projekt, in einigen Monaten werde man voraussichtlich erste Ergebnisse vorstellen können.

PreZero hat rund 30.000 Mitarbeiter in zehn Ländern. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
PreZero hat rund 30.000 Mitarbeiter in zehn Ländern. (Archivbild)

Jeder der beiden Partner bringt dabei unterschiedliche Expertise mit an den Tisch. BMW beschäftigt sich bereits damit, wie Autos so designt werden können, dass sie gut recycelbar sind und hat in seinem seit 1994 betriebenen Recycling- und Demontagezentrum Erfahrungen gesammelt.

PreZero soll Wissen zu europäischen Stoffströmen und Sortiertechnologien sowie als Batterie-Recycler beisteuern. Das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm bei Heilbronn ist der zweitgrößte Entsorger in Deutschland und gehört, wie Lidl und Kaufland, zur Schwarz Gruppe. PreZero hat rund 30.000 Mitarbeiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weitere Pfandsysteme? Umweltminister für mehr Recycling
Verbraucher

Weitere Pfandsysteme? Umweltminister für mehr Recycling

Mehr Wertstoffe aus alten Handys oder Batterien: Umweltminister Carsten Schneider will, dass noch mehr recycelt wird in Deutschland. Das soll nicht nur der Umwelt helfen.

03.01.2026

Preise für Batterie-Rohstoffe fallen teils deutlich
Trotz großer Nachfrage

Preise für Batterie-Rohstoffe fallen teils deutlich

Metalle für E-Autos gelten als Flaschenhals der Branche, doch nun fallen die Preise. Klingt nach einer guten Nachricht für Autokäufer - doch es gibt einen Haken.

21.05.2025

Bau

Recycling-Baustoffe: Baugewerbe kämpft gegen schlechten Ruf

20.07.2023

Warum die Bayern-Spieler künftig Mineralwasser von Lidl trinken
Neckarsulm/München/Sinsheim

Warum die Bayern-Spieler künftig Mineralwasser von Lidl trinken

Nach Hoffenheim und Leipzig arbeitet die Schwarz Gruppe jetzt auch mit Meister Bayern München zusammen.

10.07.2023

Elektronik

Apple baut bis 2025 Einsatz von Recycling-Rohstoffen aus

Viele Metalle in Smartphones werden unter riskanten und ausbeuterischen Bedingungen abgebaut. Davon will sich Apple schon seit geraumer Zeit unabhängig machen. Nun soll ein weiterer Schritt dahin folgen.

13.04.2023