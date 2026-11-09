Lieferketten

BMW will mehr Batteriezellen aus Europa und den USA kaufen

Der Autohersteller will seine Lieferketten damit stärker regionalisieren. Die Konzerne hinter den Fabriken vor Ort kommen allerdings aus Asien.

Batteriezellen, wie sie hier im BMW-Werk Irlbach-Straßkirchen verbaut werden, will der Konzern stärker aus lokaler Produktion kaufen. (Archivbild) Foto: Lukas Barth-Tuttas/dpa
Batteriezellen, wie sie hier im BMW-Werk Irlbach-Straßkirchen verbaut werden, will der Konzern stärker aus lokaler Produktion kaufen. (Archivbild)

München (dpa) - BMW will mehr Batteriezellen aus Europa und den USA kaufen. Dort sollen die Bauteile für die neuen Batterien der sechsten Generation in Fabriken der beiden südkoreanischen Konzerne Samsung und LG hergestellt werden, wie die Münchner mitteilen. Die Lieferung sollen Ende des Jahrzehnts beginnen. BMW will dadurch Transportwege verkürzen und die Versorgungssicherheit stärken. Aktuell kommen Batteriezellen für die Autoindustrie sehr oft aus China. 

«Mit unseren Batteriezellpartnerschaften stärken wir bewusst die Wertschöpfung in Europa und den USA», sagt Einkaufsvorstand Nicolai Martin. Die Diversifizierung der Beschaffung sei «fester Bestandteil der Einkaufsstrategie» bei BMW. In Europa kommt Samsung als Lieferant zu den beiden chinesischen Unternehmen CATL und EVE Energy hinzu, die aber auch in Europa produzieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsche Autohersteller verteidigen Spitzenplatz in Europa
Autoindustrie

Deutsche Autohersteller verteidigen Spitzenplatz in Europa

Der Marktanteil steigt trotz internationaler Konkurrenz. Chinesische Anbieter legen zwar prozentual stark zu, allerdings weiter auf sehr niedrigem Niveau.

28.01.2026

USA, Europa und Mini retten BMW den Absatz
Autoindustrie

USA, Europa und Mini retten BMW den Absatz

Trotz rückläufiger Verkäufe in China meldet BMW ein leichtes Plus. Und auch ein früherer Wachstumstreiber zieht nicht mehr so stark. Das könnte ein Nebeneffekt von BMWs neuestem Produkt sein.

09.01.2026

Gewinn bei BMW bricht um mehr als ein Viertel ein
Autoindustrie

Gewinn bei BMW bricht um mehr als ein Viertel ein

Die Münchner kommen glimpflicher davon als die deutsche Konkurrenz. Konzernchef Zipse hält die Zolldebatte für überhöht und schließt Produktionsverlagerungen aus.

31.07.2025

Gewinn bei BMW sackt ab - Die ganz fetten Jahre sind vorbei
Autoindustrie

Gewinn bei BMW sackt ab - Die ganz fetten Jahre sind vorbei

Nach Jahren extremer Erträge geht es für die Autohersteller gerade abwärts. Doch selbst nach den aktuellen Einbrüchen verdienen Konzerne wie BMW gut. Aber die Zukunft hält Herausforderungen bereit.

14.03.2025

Autobauer

BMW kritisiert Bundesregierung und EU

Neue Vorschriften, löchrige Infrastruktur: Der BMW-Produktionschef liest der Politik in Berlin und Brüssel unerwartet die Leviten. Der nächste große Schritt für die E-Autos wurde erst anschließend gefeiert.

26.10.2023