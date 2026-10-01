Untersee betroffen

Bodensee-Schiffsverkehr teils eingestellt

Der Wasserstand im Bodensee ist niedrig. Im Untersee hat das nun Folgen. Hier haben die Bodensee-Schiffsbetriebe den Verkehr eingestellt.

Stadtwerke Konstanz: Schifffahrt im Untersee eingestellt. (Symbolbild) Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa
Stadtwerke Konstanz: Schifffahrt im Untersee eingestellt. (Symbolbild)

Radolfzell (dpa) - Wegen des niedrigen Wasserstandes ist der Schiffsverkehr in einem Teil des Bodensees eingestellt worden. Bis auf Weiteres hätten die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) im Untersee (Radolfzell, Iznang, Mannenbach und Reichenau) den Verkehr eingestellt, teilten die Stadtwerke Konstanz mit. 

«Wir haben die Schifffahrt buchstäblich bis zum letzten Zentimeter aufrechterhalten. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem die Gefahr, in der Hafeneinfahrt steckenzubleiben, zu groß geworden ist», sagte BSB-Geschäftsführer Frank Weber laut Mitteilung. Man habe die Schifffahrt zum Schutz der Fahrgäste und der Schiffe einstellen müssen.

Wegen des trockenen Wetters gab es zuletzt auch in anderen Gewässern in Deutschland Einschränkungen für Touristen- und Cargoschiffe. Vor allem die Schifffahrt auf dem Rhein war betroffen.

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