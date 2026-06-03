Pharma

Boehringer Ingelheim stoppt Investitionen in Deutschland

900 Millionen Euro, die eigentlich für hiesige Standorte des Pharma-Konzerns vorgesehen waren, werden nun in anderen Weltregionen investiert. Der Unternehmenschef wählt klare Worte.

Die Musik spielt für Boehringer Ingelheim gerade jenseits von Deutschland, das wirkt sich nun darauf aus, in welche Regionen investiert wird. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Die Musik spielt für Boehringer Ingelheim gerade jenseits von Deutschland, das wirkt sich nun darauf aus, in welche Regionen investiert wird. (Archivbild)

Ingelheim (dpa) - Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim stoppt in Deutschland geplante Investitionen in einem hohen dreistelligen Millionenbereich. Es gehe um Ausgaben für die Jahre 2027 bis 2030 mit einem Gesamtvolumen von 900 Millionen Euro, teilte das Unternehmen in Ingelheim bei Mainz mit. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet. 

Deutschlandchef: Müssen mit USA und Asien Schritt halten 

Als Gründe für den Schritt nennt Boehringer Ingelheim die schwierigen Rahmenbedingungen in Deutschland, auch die Sparpläne der Bundesregierung bei den Gesundheitsausgaben. Die sehen unter anderem höhere Rabatte vor, die Arzneikonzerne Krankenkassen künftig gewähren müssen. 

Verwiesen wird von Boehringer zudem auf die größere Dynamik in anderen Märkten sowie die geopolitische Lage. Dazu zählt ein gewachsener Druck aus den USA. Boehringer Ingelheim hatte wie andere Pharmaunternehmen eine Art Abkommen mit der US-Regierung geschlossen, um von Pharmazöllen befreit zu werden. Eine Bedingung dafür ist, in Produktion und Forschung in Amerika zu investieren. 

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«Die nächste Innovation geht nach Lage der Dinge aktuell nicht nach Deutschland», sagte Boehringer-Deutschlandchef Médard Schoenmaeckers dem «Handelsblatt». Foto: Helmut Fricke/dpa
«Die nächste Innovation geht nach Lage der Dinge aktuell nicht nach Deutschland», sagte Boehringer-Deutschlandchef Médard Schoenmaeckers dem «Handelsblatt».

«Die nächste Innovation geht nach Lage der Dinge aktuell nicht nach Deutschland», sagte Boehringer-Deutschlandchef Médard Schoenmaeckers dem «Handelsblatt». «Wir müssen Schritt halten mit der Entwicklung in den USA und Asien.» 

Die in Deutschland gestoppten Investitionen waren vor allem für den Ausbau der Infrastruktur an hiesigen Standorten vorgesehen, unter anderem für neue Laborgebäude.

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