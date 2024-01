Boeing wagt nach Max-Problemen keine Prognose für 2024

Arlington (dpa) - Das Beinahe-Unglück einer Boeing 737 Max verschärft die Dauerkrise des zweitgrößten Flugzeugherstellers der Welt. Nach fünf Verlustjahren in Folge will sich Konzernchef Dave Calhoun derzeit gar nicht zu den Geschäftsaussichten äußern. «Wir werden uns einfach auf jedes nächste Flugzeug konzentrieren», betonte Calhoun bei der Vorlage von Quartalszahlen am Mittwoch.