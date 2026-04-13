Finanzmärkte

Börsen in Ostasien sinken nach angekündigter US-Seeblockade

Die ostasiatischen Leitindizes sind negativ in die Handelswoche gestartet. Der Ölpreis ist erneut über eine psychologisch wichtige Marke gestiegen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 ist mit leichten Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. (Archivbild) Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa
Der japanische Leitindex Nikkei 225 ist mit leichten Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. (Archivbild)

Seoul/Tokio/Hongkong (dpa) - Die Börsenkurse in Ostasien sind nach der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade der Straße von Hormus mit Verlusten in die Handelswoche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank bis zum Vormittag (Ortszeit) um knapp 0,9 Prozent, der südkoreanische Kospi rangierte zum selben Zeitpunkt rund ein Prozent im Minus.

Der Hongkonger Hang Seng gab im Morgenhandel ebenfalls um ein Prozent nach. Nahezu unverändert hielt sich der in Shanghai gehandelte CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, mit einem Plus von 0,1 Prozent. Der australische S&P ASX 200 sank um 0,5 Prozent.

Die Märkte reagieren damit auf die von US-Präsident Donald Trump nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen mit dem Iran angekündigte Blockade der Straße von Hormus. Die US-Marine werde alle Schiffe blockieren, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Ölpreis für ein Fass (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Juni ist daraufhin wieder leicht über die Marke von 100 Dollar gestiegen. Die ostasiatischen Volkswirtschaften sind stark von Öllieferungen über die Straße von Hormus vor Iran abhängig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Trumps Seeblockade-Ankündigung: Ölpreise steigen
Gescheiterte Verhandlungen

Nach Trumps Seeblockade-Ankündigung: Ölpreise steigen

Nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran steigt der Ölpreis wieder. Wie wird sich die von Trump angekündigte Seeblockade in der Straße von Hormus auswirken?

13.04.2026

Hoher Ölpreis erfreut Russland – Wie stark profitiert Putin?
Ölpreise

Hoher Ölpreis erfreut Russland – Wie stark profitiert Putin?

Der hohe Ölpreis lässt die Rohstoffmacht Russland frohlocken. Der Krieg gegen die Ukraine könnte weiter finanziert, ein großes Haushaltsloch gestopft werden. Es gibt aber auch vorsichtige Töne.

10.03.2026

Ölpreis rutscht plötzlich ab - Trump-Äußerung bewegt Märkte
Krieg im Nahen Osten

Ölpreis rutscht plötzlich ab - Trump-Äußerung bewegt Märkte

Der Iran-Krieg so gut wie beendet? Nach diesen Worten Trumps sinken die Ölpreise deutlich. Auch an den US-Börsen dreht sich der Wind.

09.03.2026

Brände in Ostasien - mindestens 24 Tote in Südkorea
Feuer

Brände in Ostasien - mindestens 24 Tote in Südkorea

Die Zahl der Todesopfer bei den anhaltenden Waldbränden in Südkorea steigt weiter. Auch in anderen Ländern Ostasiens wüten Brände.

26.03.2025

Hamas-Großangriff auf Israel

IfW zu Terror: Wirtschaftsfolgen hängen von Ölpreis ab

Eine mögliche Eskalation der Kämpfe zwischen Terroristen der Hamas und Israel treibt Anleger in «sichere Häfen» wie Bundesanleihen und Gold. Die Ölpreise steigen deutlich.

09.10.2023