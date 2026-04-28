Bosch will mit Start-ups neue Geschäftsideen entwickeln

Stuttgart (dpa) - Der Technologiekonzern Bosch will in den nächsten fünf Jahren rund 200 Millionen Euro in eine Tochtergesellschaft investieren, um neue Geschäftsideen zu entwickeln. Ziel von Bosch Business Innovations sei es, Start-ups aufzubauen, diese systematisch zur Marktreife zu führen und damit auch neue Geschäftsmodelle für Bosch zu entwickeln, teilte das Unternehmen in Stuttgart mit.

Im Einklang mit der Bosch-Strategie habe das Tochterunternehmen Geschäftsfelder definiert, in die vorrangig investiert werden soll. Diese seien zu Beginn «die softwaregesteuerte Fertigung, medizinische Fernüberwachung sowie die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Treibhausgasen». Weitere Geschäftsfelder seien in den nächsten Jahren geplant. Ziel seien 20 erfolgreiche Start-ups bis 2030.

Rote Zahlen im vergangenen Jahr

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